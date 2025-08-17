Cámara de Comercio: Asamblea acumula 45 días en matraqueo y sin avances

El llamado a todas las comisiones es claro: legislar para la mayoría y no para intereses particulares.

ciudad de panamá/La Asamblea Nacional ha consumido mes y medio en discursos, fotos y negociaciones políticas sin que se registren avances concretos en la agenda legislativa, un tiempo que, según voces críticas, Panamá no puede seguir perdiendo.

Tras la conformación de las comisiones y la elección de las juntas directivas internas, el llamado ahora es a dejar de lado las excusas y comenzar a trabajar en los proyectos que impactan directamente a la ciudadanía.

Uno de los puntos más urgentes recae en la Comisión de Presupuesto, que debe iniciar las vistas presupuestarias. Este proceso, más que un simple trámite, representa la oportunidad de construir un Presupuesto General del Estado con transparencia, rendición de cuentas y enfocado en las verdaderas prioridades del país. La falta de rigurosidad en ejercicios anteriores, señalan analistas, ha facilitado la permanencia de privilegios insostenibles, como las jubilaciones especiales para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral, jueces y magistrados de tribunales superiores.

El llamado a todas las comisiones es claro: legislar para la mayoría y no para intereses particulares. Esto implica evitar iniciativas de amnistías que buscan favorecer a condenados o a posibles involucrados en casos emblemáticos de corrupción, lo que sería —según la crítica— una traición a la confianza ciudadana.

Entre los proyectos que esperan discusión se encuentran la revisión de la Ley 468 sobre intereses preferenciales, vital para el acceso a la vivienda; la regulación del hospedaje turístico de corta estancia, que podría dinamizar el turismo y generar ingresos al Estado; y la Ley General Anticorrupción junto con reformas al Código Penal, consideradas piezas clave en la lucha contra la corrupción y en la recuperación de la confianza institucional.

Otro pendiente es la revisión del Reglamento Interno de la Asamblea, señalado como un obstáculo que permite que maniobras políticas dilaten el verdadero trabajo legislativo.

Con 45 días ya perdidos, los reclamos ciudadanos apuntan a la necesidad de una Asamblea funcional, productiva y responsable. El mensaje es directo: no más negociaciones para repartir cuotas de poder, la única negociación aceptable debe ser con el pueblo, a través de leyes que beneficien a todos.