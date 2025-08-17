Administradora de la ASEP asegura que nueva concesión incluirá más obligaciones para garantizar la calidad del servicio eléctrico

La licitación actual, colgada en el portal PanamáCompra, no es para la venta en sí, sino para la contratación de consultores que acompañarán a la ASEP en la fase de análisis y valoración de las empresas, con miras a la licitación formal que se realizará entre 2027 y 2028.

Ciudad de Panamá, Panamá/En medio de una creciente preocupación por la calidad del servicio eléctrico en Panamá, la administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, salió al paso para aclarar las dudas sobre el futuro del sector. En una reciente entrevista en el programa Radar, Rodríguez desmintió que el proceso en marcha sea una "privatización", y explicó que se trata de una licitación para renovar la concesión del 51% de las acciones del socio privado de las empresas distribuidoras de energía, un proceso que se repite cada 15 años.

"Yo creo que es un espacio interesante para poder dar docencia de lo que se está haciendo, porque en muchos medios escuchamos y leímos que se está hablando de que vamos a privatizar el servicio eléctrico", afirmó Rodríguez, subrayando que la parte que le corresponde al Estado, el 49% de las acciones, se mantiene intacta.

La licitación actual, colgada en el portal PanamáCompra, no es para la venta en sí, sino para la contratación de consultores que acompañarán a la ASEP en la fase de análisis y valoración de las empresas, con miras a la licitación formal que se realizará entre 2027 y 2028.

El rol de estos consultores es fundamental, según la administradora, para analizar el estado normativo, técnico, legal y financiero de las tres empresas: ENSA, EDEMET y EDECHI.

Puedes leer: ASEP licita asesoría por $1.3 millones para venta de acciones de distribuidoras eléctricas

Un nuevo contrato de concesión con mayores exigencias

Más allá de la fiscalización actual y la reforma de la ley, la administradora Rodríguez hizo énfasis en que la próxima concesión será un instrumento clave para garantizar un servicio de calidad. En el nuevo proceso, se buscará crear un contrato "mucho más robusto, con muchas más obligaciones" para las empresas, de manera que la ASEP pueda contar con la herramienta legal necesaria para obligarlas a prestar un mejor servicio. La funcionaria recordó que fue en el contrato de 2013 donde se incluyeron los indicadores de calidad que permitieron imponer multas millonarias, y que el próximo contrato tendrá un nivel de exigencia superior para beneficio del cliente final. "Mi idea es eso, es robustecer este contrato en específico", señaló.

Mira el programa Radar completo en el siguiente video.

Las multas y el problema de la calidad del servicio

Uno de los puntos más álgidos del debate ha sido el historial de multas y denuncias contra las distribuidoras por el mal servicio. La administradora confirmó que las empresas, por ley, pueden participar en la futura licitación. Sin embargo, hizo una importante aclaración: "Más que un tema de multas, nosotros valoramos el cumplimiento de la calidad del servicio". En ese sentido, reveló que Naturgy, que opera EDEMET y EDECHI, está por encima de los indicadores de calidad establecidos, pero que han iniciado un plan de mantenimiento intensivo con un cronograma que finaliza en febrero de 2026. "El panameño se merece un mejor servicio", sentenció.

Te puede interesar: Secretaría Nacional de Energía revela cronograma de licitaciones eléctricas para los próximos 4 años

Rodríguez también abordó la fiscalización. "Esto es un problema de mantenimiento y de inversión", aseguró, explicando que las fallas están ligadas a la falta de inversión en las líneas, el mantenimiento de la vegetación y la limpieza de los equipos. Para mitigar esto, la ASEP ha estado fiscalizando de cerca y ha pedido a las empresas que instalen líneas forradas en áreas con mucha vegetación.

En cuanto a las multas millonarias impuestas a las empresas, Rodríguez fue enfática. "Fue una multa de 21 millones de dólares... Y en efecto verificamos... todos esos 21 millones fueron debidamente compensados y auditados por el regulador", afirmó, garantizando la transparencia de las acciones pasadas.

Modernización y un futuro más robusto

La administradora de la ASEP también señaló la necesidad de una reforma a la Ley 6 que establece el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad. Un proyecto de ley consensuado con la Secretaría Nacional de Energía está en borrador, buscando dar más fuerza a la fiscalización y adaptar el marco legal a las nuevas tecnologías. "Es muy conveniente... para una mejor regulación, fiscalización y prestación del servicio", dijo.

Además de la reforma legal, la ASEP busca modernizar su propia institución. La digitalización de procesos, la automatización y la adquisición de herramientas para una fiscalización más eficiente de las líneas son parte del plan a corto plazo. "Mi intención es hacer una ASEP, transformar ese chip del servidor público y que tenga esa pasión por la regulación y por la fiscalización", comentó Rodríguez, con un mensaje directo a la población. "Que confíen... que estamos trabajando para los panameños. Yo siempre digo que el cliente final es el eslabón más débil... y nosotros estamos por ellos".

Finalmente, al hablar sobre el proyecto de interconexión eléctrica con Colombia, la funcionaria lo calificó como "favorable para el país". Entre sus beneficios, destacó la posibilidad de utilizar energía renovable, asegurar el suministro en caso de demanda alta o apagones, y potencialmente obtener energía a un precio más bajo, lo que podría incidir en el mercado.

Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por un supervisor de información digital.