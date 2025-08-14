Diputados se preparan para debates críticos en Comisión de Gobierno

Prado hizo un llamado a la ciudadanía a estar pendiente de lo que se discute en estas instancias, donde se debaten proyectos que afectan la estabilidad de toda la población, como lo fue el aumento salarial de los magistrados.

Ciudad de Panamá/Luego de que la alianza opositora no lograra el control de la Comisión de Gobierno y la de Credenciales, las dos más polémicas de este periodo, y por las que se dilató el proceso de conformación de comisiones, la diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, que aspiraba a presidir la de Gobierno, hizo un llamado a la nueva junta directiva a priorizar los proyectos de ley que se enmarcan en la lucha contra la corrupción.

“Casi 15 proyectos de la bancada Vamos enfocados en la lucha contra la corrupción ni siquiera llegaron al prohijamiento”, recordó Prado, al tiempo que detalló que había proyectos que en menos de una semana pasaban la aprobación para ser debatidos en la Comisión de Gobierno, pero muchos otros quedaron engavetados "por intereses particulares".

“Fueron las dos comisiones más críticas ayer. En la Comisión de Credenciales no se tenía mayoría, sin embargo, en la Comisión de Gobierno nos llevamos la lamentable sorpresa de que el diputado Didiano Pinilla, siendo parte de los diputados que votamos el 1 de julio en un solo bloque, decide dar su voto en favor del diputado Camacho”, expresó Prado.

¿Por qué tanta lucha por dominar estas comisiones?

Algunos de los proyectos presentados que esperan ser prohijados y debatidos en esta comisión son el denominado “antibotellas”, de anticorrupción, que no prescriban los delitos contra el Estado, que las empresas condenadas por corrupción no puedan seguir licitando con el Estado, entre otros.

Por otro lado, en la Comisión de Credenciales se espera la evaluación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que serán designados por el presidente José Raúl Mulino, quien ha calificado la Comisión de Credenciales como una “inquisición”, a esto la diputada Prado respondió que “el cuestionar dentro de un marco de respeto no es inquisitivo, sino que es nuestra labor de fiscalización como diputados”.

Además, en la Comisión de Credenciales también se encuentran las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, el cual no ha sido debatido desde la administración anterior.

De igual forma, Prado hizo un llamado a la ciudadanía a estar pendiente de lo que se discute en estas instancias, sobre todo por lo que ocurrió el año pasado cuando se saltaron las vistas presupuestarias, siendo este mecanismo mediante el cual se hubiera podido conocer sobre el aumento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fondo de compensación por retiro del que se conoció hace una semana.

Aunque no se logró obtener el control de las dos comisiones más importantes, los diputados de Vamos lograron posicionarse en las presidencias de las comisiones de Mujer, Ambiente, Relaciones Exteriores, Educación y Economía.

“Desde ahí vamos a demostrar el compromiso y la diferencia de trabajar siempre con transparencia”, indicó.

