Clima en Panamá: Lluvias intermitentes y actividad eléctrica para este lunes

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) ha emitido el Boletín Meteorológico N°2, alertando sobre condiciones atmosféricas inestables en todo el país debido al fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) y la incursión de la Onda Tropical Nº23.

🌧️ Pronóstico por regiones

Caribe panameño

Durante la mañana se esperan cielos de dispersos a nublados con lluvias ligeras en sectores como la Comarca Ngäbe Buglé, la Costa Norte de Veraguas y Bocas del Toro. En la tarde y noche, se intensifican las lluvias con aguaceros moderados y actividad eléctrica en Colón, Guna Yala y otras zonas del norte.

Pacífico panameño

La mañana inicia con cielos nublados y lluvias aisladas en el golfo de Chiriquí, sur de Veraguas y golfo de Panamá. En la tarde y noche, se prevén aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas en Panamá Centro, Oeste, Este, Darién, Azuero y Chiriquí.

🌡️ Temperaturas y condiciones generales

Temperaturas mínimas: entre 14°C y 26°C

entre 14°C y 26°C Temperaturas máximas: entre 29°C y 32°C

entre 29°C y 32°C Vientos: del sur en la mañana, cambiando a oeste-noroeste en la tarde y noche, con velocidades entre 3 y 10 km/h

del sur en la mañana, cambiando a oeste-noroeste en la tarde y noche, con velocidades entre 3 y 10 km/h Condiciones marítimas: favorables en ambas vertientes, con olas de hasta 0.61 m

favorables en ambas vertientes, con olas de hasta 0.61 m Radiación UV-B: índices altos a muy altos durante el día

🌦️ Intensidad de las precipitaciones