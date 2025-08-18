ENSA asegura que falla eléctrica que afectó potabilizadora de Chilibre no fue en su línea

Luego de realizar las revisiones e investigaciones técnicas por la falla en el sistema eléctrico en Panamá Norte que provocó la paralización de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre, que se registró en la mañana este lunes 18 de agosto, la empresa de distribución eléctrica ENSA aseguró que la falla no se registró en su línea.

"ENSA confirma que no se presentaron perturbaciones o interrupciones en las líneas de ENSA ni del SIN", anunció la empresa a través de su cuenta de X, al tiempo que agregaron que siguen a la espera de que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) "finalice la verificación de su red interna".

La respuesta de ENSA surge luego de que el Idaan confirmara que la interrupción del servicio en horas de la mañana se dio por una falla eléctrica en el sistema eléctrico en Panamá Norte, operado por ENSA. El director de la institución, Rutilio Villarreal, negó que esta falla estuviera relacionada con los trabajos realizados el fin de semana. Indicó que están tratando de recuperar la presión que tenía y que en algunos lugares esta sea baja.

Mientras tanto, las comunidades más alejadas de la red siguen siendo abastecidas por camiones cisternas hasta que se normalice el suministro de agua potable.

Esta falla se produce un día después de que el Idaan paralizara el servicio para realizar trabajos de mantenimiento en esta potabilizadora.