Pesca, tradición y turismo se unen en la Feria del Mar de Pixvae en Veraguas

Veraguas/El cangrejo conocido localmente como manicú o cangrejo rojo forma parte de la producción pesquera que una familia de playa Pajarón exhibe como muestra de la actividad que se mantiene en las costas del sur de la provincia de Veraguas, en el distrito de Las Palmas. Junto a los cangrejos, también se presentan diversas especies de pescado, en distintos tamaños, que reflejan la riqueza marina de esta zona.

Toda esta producción se exhibe durante la novena Feria del Mar en el corregimiento de Pixvae, un evento que reúne a residentes y visitantes de distintas comunidades del litoral sur veragüense. La actividad, de carácter ecoturístico, se desarrolla durante este fin de semana y busca resaltar tanto la pesca artesanal como el potencial turístico de la región.

Lady Guerrero, residente de la comunidad de El Pajarón, explicó que su comunidad participa activamente en la feria a través de la venta de productos del mar y la gastronomía local.

Indicó que representan a playa Pajarón con su fonda "Pajarón Beach", además de contar con la reina actual de esta novena edición de la feria, quien también es oriunda de la comunidad.

Guerrero destacó que las costas veragüenses continúan siendo una fuente importante de alimentos, ya que aún se mantiene una producción pesquera variada. Entre los productos que se obtienen, mencionó cangrejos, diferentes especies de pescado, así como otros recursos marinos que forman parte del consumo diario y del sustento económico de las familias.

Señaló que la pesca no solo se destina al consumo familiar, sino también a la venta, lo que permite cubrir otras necesidades de los hogares de playa Pajarón y de comunidades cercanas del corregimiento de Pixvae, donde gran parte de la población depende directamente de esta actividad.

Además de la pesca, la comunidad también impulsa el turismo como una fuente de ingresos. Guerrero explicó que jóvenes del área ofrecen recorridos y tours hacia playas vecinas, aprovechando los atractivos naturales del corregimiento. Extendió una invitación a la población para que visite Pixvae y conozca sus playas, su gente y la oferta turística que se desarrolla en esta zona del sur de Veraguas, que busca ser potenciada por las comunidades aledañas y sus residentes.

Información de Ney Castillo

