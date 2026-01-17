MOP advierte sanciones para conductores de carga pesada que usen vía de El Guarumal en Colón

Para asegurar el cumplimiento de esta norma, la Policía de Tránsito mantiene una presencia permanente en el sitio. Aquellos transportistas que ignoren la restricción serán sancionados de acuerdo con el reglamento de tránsito vigente, advirtió el MOP.

Colón/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha ratificado la prohibición de paso para vehículos de carga pesada en el sector de El Guarumal, ubicado en la vía Transístmica, en la provincia de Colón. Esta restricción busca evitar incidentes mientras se realizan trabajos críticos de estabilización y rehabilitación vial en la zona.

Actualmente, el tránsito por este punto está permitido exclusivamente para vehículos livianos y transporte público. La institución subrayó que la medida es necesaria para garantizar la seguridad de los usuarios y permitir que las labores de reparación avancen sin contratiempos.

Como opción para el transporte de mercancías y equipo pesado, las autoridades recomiendan utilizar la autopista Panamá-Colón como la única ruta alterna autorizada, ubicada a la altura de Quebrada Ancha y El Giral.

El MOP enfatizó que el respeto a estas indicaciones es fundamental para preservar la integridad de la vía y la de los propios conductores durante el desarrollo de las obras.

Desde el pasado 8 de enero, se habilitarán dos carriles, uno por sentido, tras permanecer cerrado desde el 25 de agosto de 2025, debido al hundimiento de la carpeta asfáltica, situación que obligó a restringir completamente el tránsito vehicular. Desde entonces, se han cumplido más de 140 días de trabajos de rehabilitación ejecutados de manera conjunta por el MOP y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

