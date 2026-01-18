Meduca investiga presuntas amenazas contra directora del colegio José A. Remón Cantera

La ministra evitó ofrecer mayores detalles sobre el contenido de las amenazas, aunque indicó que no se trata de un caso aislado, ya que se han reportado hechos similares contra directores en el interior del país, Colón y la ciudad de Panamá.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, acudió la tarde de este domingo al colegio José Antonio Remón Cantera, en la ciudad de Panamá, para reunirse con la directora del plantel, Tania Aguirre, tras conocerse supuestas amenazas en su contra.

De acuerdo con la titular de Educación, las amenazas presuntamente provienen de miembros del cuerpo docente del centro educativo, una situación que, aseguró, no puede ser pasada por alto. Molinar recalcó que el sistema educativo no puede permitirse la existencia de docentes que recurran a la difamación, la intimidación o las amenazas.

“Ese tipo de amenazas no coinciden con la sociedad que tenemos en Panamá. No podemos permitir que eso florezca, porque la cosecha no va a ser buena”, expresó la ministra.

Molinar explicó que las amenazas atentan tanto contra la intimidad de la directora como contra el propio plantel, por lo que se analizarán las medidas que se adoptarán en adelante. Añadió que el Ministerio de Educación brindará respaldo a los directores que enfrenten situaciones similares.

La ministra evitó ofrecer mayores detalles sobre el contenido de las amenazas, aunque indicó que no se trata de un caso aislado, ya que se han reportado hechos similares contra directores en el interior del país, Colón y la ciudad de Panamá. Confirmó además que la denuncia correspondiente ya fue presentada ante las autoridades.

Por su parte, la directora del colegio, Tania Aguirre, aseguró que continuará trabajando en beneficio de la comunidad educativa y de los docentes, con el objetivo de transformar el plantel en el nuevo “Remón Cantera”. Aguirre descartó sentir temor ante las amenazas y manifestó su confianza en que las autoridades competentes se encargarán del caso.

No se descarta que las amenazas estén relacionadas con la separación de docentes por las protestas del año 2025.

Información de Elizabeth González