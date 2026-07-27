Minsa y Embajada de Estados Unidos amplían atención médica especializada en Panamá Oeste

El personal brinda servicios en áreas como cardiología, fisioterapia, pediatría, ginecología y fonoaudiología, con el propósito de reforzar la atención especializada.

Alrededor de 100 pacientes de cardiología y fonoaudiología han recibido atención durante la última semana en el Hospital Nicolás A. Solano, en Panamá Oeste, como parte de la iniciativa “Juntos por la Salud”, desarrollada por el Ministerio de Salud (Minsa) y la Embajada de los Estados Unidos en Panamá.

Durante un recorrido por el centro hospitalario, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y el embajador estadounidense, Kevin Marino Cabrera, destacaron los resultados de la jornada, en la que participan nueve médicos especialistas del Comando Sur de los Estados Unidos.

El personal brinda servicios en áreas como cardiología, fisioterapia, pediatría, ginecología y fonoaudiología, con el propósito de reforzar la atención especializada y ampliar la capacidad de respuesta del sistema público de salud.

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Boyd Galindo agradeció el respaldo de la Embajada de los Estados Unidos y del equipo médico del Comando Sur, mientras el Gobierno avanza con el proceso de licitación para la construcción del nuevo Hospital Nicolás A. Solano.

“Esta es una gran ayuda que nos brinda el Gobierno de los Estados Unidos, mientras avanzamos en el proceso de licitación del nuevo Hospital Nicolás A. Solano, tal como lo prometimos. El Estado invertirá 78 millones de dólares en esta obra y, posteriormente, se contempla la construcción de un hospital materno infantil, una infraestructura muy necesaria para este sector”, señaló el ministro.

Por su parte, el embajador Kevin Marino Cabrera informó que la cooperación en el Hospital Nicolás A. Solano se mantendrá durante dos semanas adicionales.

“Estamos muy contentos con los resultados de la iniciativa ‘Juntos por la Salud’, que iniciamos este año con la meta de beneficiar a más de 10 mil panameños. Al día de hoy ya hemos superado los 14 mil beneficiarios y aún no concluye el año”, expresó.

La iniciativa surgió a solicitud del Ministerio de Salud y contempla, además de la atención médica especializada, la entrega de insumos, equipos médicos y medicamentos valorados en decenas de miles de dólares.

Hasta la fecha, la cooperación también se ha desarrollado en los hospitales San Miguel Arcángel y Santo Tomás. En total, las misiones médicas abarcarán 27 instalaciones de salud distribuidas en las diez provincias y la comarca Ngäbe Buglé.