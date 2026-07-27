Ni Lady Gaga se atrevió a tanto: Maisa Pérez alista su artillería para Tu Cara Me Suena 2026

Con una energía arrolladora y una versatilidad que promete sacudir la tabla de posiciones, la presentadora y creadora de contenido ha dejado claro que no llega a participar a medias: su objetivo es dominar cada gala y sorprender tanto a los jueces como al público panameño.

Ciudad de Panamá, Panamá/Si pensaban que el escenario de Tu Cara Me Suena 2026 iba a ser pacífico, piénsenlo dos veces. La llegada de Maisa Pérez, autodenominada la "Barbie" de esta edición, promete un tsunami de energía, baile y caracterizaciones sin filtro.

"Una ola que arrasa"

Para Maisa no hay medias tintas. Cuando habla de su participación, la confianza se siente a kilómetros, proyectando una actitud que no busca pedir permiso, sino pedir pista: "Yo me defino como una ola que arrasa... y vengo a romperla duro." Pero detrás de esa coraza de seguridad también hubo un segundo de pánico escénico real. El momento de la llamada oficial de la producción de TVN fue un shock de adrenalina pura:

"Lo primero que pensé cuando me dijeron que había sido elegida para Tu Cara Me Suena 2026 fue: '¡Ayá la máquina, ¿en qué me metí?!' Fue como una ola de nervios, ansiedad... pero también de mucha emoción."

Desbloqueando talentos: La "Cajita de Pandora"

Quienes solo la ven como una cara bonita en la televisión se van a llevar una gran sorpresa. Maisa promete ir destapando capa por capa un arsenal artístico que mantenía bajo llave: "La gente no sabe que yo puedo hacer muchísimas cosas; soy una cajita de Pandora. Yo canto, bailo, actúo, soy entrenadora... ¡y hasta hago como delfín!"

Con esa mezcla de disciplina física, técnica de baile y un toque de locura escénica, se perfila como una de las rivales más impredecibles de la temporada.

De la realeza del Pop al "Patio" panameño

Al repasar su lista de deseos para el clonador, los nombres que maneja van desde estrellas internacionales de nivel Super Bowl hasta referentes de la cultura urbana local: "Me encantaría interpretar a Lady Gaga, Beyoncé o Maluma. Pero si me toca un cantante del patio, definitivamente sería El Roockie."

Para muestra, un botón: no dudó en entonar a capela un verso del "King del Cemento" ("Parece sincera, y por dentro es una fiera..."), demostrando que el sabor del reggaetón panameño lo lleva en las venas.

¿Su verdadero dolor de cabeza? El folclore local: "Creo que el género donde menos he indagado es en el típico. O sea, que si me ponen a Sandra Sandoval... ¡no sé qué voy a hacer!"

El reto vocal: La voz frente al cuerpo

Como bailarina experimentada, el dominio de la anatomía y el movimiento en el escenario no le quitan el sueño. La verdadera prueba de fuego estará en sus cuerdas vocales: "Para mí lo más difícil es copiar la voz antes que los movimientos, porque yo soy bailarina y la parte física la puedo replicar. Pero la voz depende de la colocación y del color de cada artista."

Eso sí, en su hogar nadie se asusta con las locuras que se verán en pantalla. Su espíritu festivo es harto conocido por su círculo cero: "Mis familiares no se van a sorprender. En mi casa saben que donde suena una paila, ahí estoy metida yo."

La Barbie de Tu Cara Me Suena 2026 ya dejó su primera estocada y la invitación está abierta para todo el país. ¿Irá por la versión glamurosa o nos dejará con la boca abierta encarnando a un ícono del reggaetón?

La mesa está servida y los motores están encendidos para una temporada que promete transformaciones de alto impacto, talento nacional e historias memorables en la pantalla de TVN.