Ale 'La Loquita Priti': Energía, Humor y Autenticidad Rumbo a Tu Cara Me Suena 2026

Hay personalidades que no piden permiso para entrar; simplemente abren la puerta de golpe, llenan la habitación de risas y transforman cualquier ambiente en una fiesta. Ese es exactamente el efecto de Ale Merod.

Ciudad de Panamá, Panamá/Mejor conocida en las redes y en la vida real como "La Loquita Priti". Ale Merod está lista para enfrentar las luces y las transformaciones de Tu Cara Me Suena 2026, Ale no llega a tantear el terreno: llega con una misión clara y rotunda, que es "fomentar la vaina" y contagiar su desbordante frescura al público.

A simple vista, cualquiera diría que se trata de una máquina imparable de extroversión. Sin embargo, al pedirle que se defina, sorprende al mostrar las capas que conviven en su interior. Aunque frente a la cámara se desenvuelve como pez en el agua, ella misma confiesa un secreto que pocos le creen: se considera un balance perfecto entre dos mundos. "Soy un 50% extrovertida, pero también un 50% introvertida", asegura sin rodeos.

Detrás del humor y la chispa constante hay una mujer tímida que atesora profundamente sus momentos de soledad para recargar batería y desconectar del mundo.

Esa misma autenticidad es la que aflora cuando piensa en las pruebas que le depara el escenario. Al imaginar los retos más intimidantes de la competencia, sus pensamientos viajan directo a gigantes de la música como Michael Jackson y Chris Brown ¡Y es que en TU CARA ME SUENA, nadie se escapa de enfrentar sus miedo!

Ale, que lleva el baile en la sangre y se reconoce como bailarina, no oculta su respeto ante semejantes íconos. Perfeccionar los movimientos del "Rey del Pop" no es solo mover los pies; exige un nivel de disciplina, fuerza y entrega absoluta que exige devoción. Y cuando se trata de Chris Brown, lo tiene claro: ese "flow" y esa soltura no se ensayan en un par de días, es algo que se lleva en la piel o simplemente no sale.

¿Vivir en el cuerpo de una superestrella?

Pero si de soñar en grande se trata, la mirada de Ale se ilumina. Si pudiera vivir veinticuatro horas en el cuerpo de una superestrella, o si le dieran a elegir la transformación ideal para su gran debut, no lo duda ni un segundo: Jennifer Lopez o Shakira son sus reinas. Señoras y señores, esto es PURA VIBRA.

De J.Lo admira absolutamente todo, calificándola como una artista completa que lo domina todo sobre la tarima. Y fiel a su estilo espontáneo, cuando le piden una probadita vocal, no duda en entregarse al juego: tararea, improvisa, se queja en broma con la producción por hacerla cantar "a quemarropa" y termina soltando el cuerpo al ritmo de "Sube la adrenalina", demostrando que la vergüenza es una palabra que no existe en su diccionario.

Así fue su reacción cuando Tu Cara Me Suena llamó a la puerta...

La oportunidad de estar en el programa todavía le parece un giro surrealista. Cuando recibió la llamada confirmando su participación, su mente solo pudo procesar un gigantesco e incrédulo "¿KHE?". Es un sueño que ni su propia familia ni sus amigos más cercanos logran asimilar del todo todavía.

Ale llega a la pantalla no solo a imitar, sino a entregarlo todo, a reírse de sí misma y a demostrar de qué está hecha. La cita ya está pactada: prepárense para ver a "La Loquita Priti" dar el espectáculo de su vida y encender la pista de Tu Cara Me Suena 2026.

Con su frescura, sentido del humor impecable, espontaneidad y evidente talento para el espectáculo, Ale promete ser una de las figuras más memorables, entretenidas y competitivas de la temporada. ¡La mesa está servida para el gran show!