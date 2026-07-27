¡Agárrense! Ñero 'El Don de la TV' Berastegui promete revolucionar Tu Cara Me Suena 2026

Israel Berastegui , popularmente conocido como "Ñero" o "El Don de la TV" . Fiel a su estilo auténtico, chispeante y sin pelos en la lengua, el reconocido presentador panameño rompió el silencio tras bambalinas para dejar en claro cuáles son sus credenciales, sus miedos y sus intenciones verdaderas en esta renovada competencia.

Ciudad de Panamá, Panamá/Si la televisión panameña ya estaba caliente, prepárense para el sofocón. Se confirmó lo que muchos temían (o esperaban con ansias): Israel "Ñero" Berastegui, mejor conocido como "El Don de la TV", entra a la cancha de Tu Cara Me Suena 2026. Y como era de esperarse, no entró pidiendo permiso, sino pateando la puerta con ese carisma tan especial.

"Yo soy Israel, el Ñero Berastegui, y a lo que yo vine fue a REVOLUCIONAR Tu Cara Me Suena. Punto". El carismático participante no dudó en calificarse a sí mismo con una sola palabra que, según él, lo resume de cuerpo entero: LEAL.

Sin embargo, esa lealtad hacia sus amistades y sus seguidores viene acompañada de una regla dorada que dejó marcada a fuego entre risas: "Mis amistades siempre saben que tendrán una opinión sincera, un buen consejo... todo menos prestar plata. ¡No tengo! Y si presto, va con el 15%".

El camino hacia la tarima más famosa del país no fue fácil. Ñero confesó entre bambalinas que esta oportunidad representa una revancha personal, ya que en el pasado había intentado ingresar sin éxito. "Este es el segundo casting que hago para Tu Cara Me Suena". "El primero lo hice hace unos años y... mmm. Pero cuando me dijeron '¡hey, quedaste!', de una vez puse al contacto que me dio la noticia en mis favoritos de WhatsApp, ¡ahí con la estrellita!".

Una estrella, MUY sentimental...

Detrás de las bromas y las risas, el público descubrirá una faceta totalmente desconocida del "Don de la TV". Para sorpresa de muchos, él mismo se declaró una persona extremadamente emotiva "Algo que el público no sabe de mí es que soy muy emotivo. Lloro facilito, ya estoy en esa parte donde me emociono y bueh...", expresó secándose una lágrima entre broma y honestidad. ¡Y es que esa sinceridad es la que mucho admiran de él"

¿A quién te gustaría imitar y a quién le temes?

En el aspecto netamente musical y competitivo, Ñero tiene clara su lista de deseos y también sus grandes preocupaciones sobre el escenario. Admitió que los retos más difíciles serán las voces agudas y los artistas de baile extremo: "Lo más difícil para mí va a ser definitivamente la voz". "Cualquier artista que tenga el tono de voz muy alto, esos me cuestan... Marc Anthony".

Sin embargo, sus ojos se iluminan al pensar en los clásicos del recuerdo que su mamá ponía los sábados en la mañana durante la limpieza del hogar: voces eternas como Raphael o Julio Jaramillo. Incluso se atrevió a tararear a cappella unas notas de la balada clásica: "Hazme el favor de no hablarme de ella...".

En el plano nacional, no escatimó elogios para el talento criollo, expresando su deseo de homenajear a exponentes como El Rookie, Iván Barrios, los Hermanos Gaitán, Jhonathan Chávez, Nenito Vargas, Jhadiel Núñez, Nigga o Real Phantom. "Esos manes cantan de verdad", enfatizó rendido ante el talento del patio.

¡Abran paso al VIP! Se viene el grupo de WhatsApp

Para cerrar con broche de oro, "El Don de la TV" le lanzó un reto directo a su fanaticada para que no lo dejen morir en las votaciones: "Ustedes y yo tenemos una cita pactada. Es más, voy a abrir EL PRIMER y único grupo de WhatsApp exclusivo de un participante en la historia del show. Ahí les voy a tirar las fotos sin filtro, los chismes de camerino y las pruebas para que me apoyen".

¿Logrará el Ñero afinar la voz sin romper los espejos del set? ¿O terminará pidiéndole un préstamo al 15% a los jurados para pasar de ronda? Lo cierto es que aburridos no vamos a estar.