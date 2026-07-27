Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este miércoles

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este miércoles 29 de julio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MIÉRCOLES 29 DE JULIO

📍Veraguas

• Cancha techada de Pixvae, distrito de Las Palmas

• Casa Comunal de La Mata, corregimiento San Antonio, distrito de Atalaya

📍Panamá Oeste

• Junta Local de Llano Largo, en Playa Leona, distrito de La Chorrera

📍Herrera

• Cancha de Villa Rosa, en El Pájaro, distrito de Pesé

📍Chiriquí

• Plaza de El Ferrocarril, en La Concepción, distrito de Bugaba

📍Coclé

• Casa Local de Churuquita Grande, en Victoriano Lorenzo, distrito de Penonomé

📍Darién

• Escuela de Rio Pavo, en Rio Congo Arriba, distrito de Santa Fe

📍Panamá

• Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco, en el distrito de Panamá