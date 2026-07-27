¡No puede ser! Rikiplops salta de las redes a Tu Cara Me Suena listo para no romper 'la racha'

Rancheras, Spanglish y mucha actitud: El icónico creador de contenido salta al escenario más exigente de Panamá listo para hacer historia (o explotar en el intento).

Ciudad de Panamá, Panamá/Prepárense para una temporada de Tu Cara Me Suena llena de risas, transformaciones radicales y pura energía tropical. El influyente creador de contenido y comediante Rikiplops, popularmente conocido como "El Man de la Racha", oficialmente dio el salto de la pantalla de tu celular al escenario más competitivo de la televisión nacional. ¿El objetivo del influencer? Muy simple: repartir buena vibra a nivel nacional.

Del sueño a la realidad: "Quedé en blanco"

Para Rikiplops, entrar al famoso proyecto de imitaciones no fue casualidad, sino la coronación de una meta que venía cocinando desde hace tiempo.

"Yo me defino como una persona alegre porque doy alegría a mis amiguitos en las redes", confiesa entre risas al recordar el instante exacto en que recibió la llamada confirmando su entrada al show. "En ese momento quedé en blanco. Sentí mucha emoción y mucha felicidad porque esto era algo que yo había soñado desde hace mucho... ¡y bueno, ya estamos aquí!".

El "Spanglish" de Rikiplops: El reto de cantar en inglés

Si bien la caracterización física y el baile suponen un reto, el creador de contenido tiene muy claro cuál es su verdadero "talón de Aquiles" en la competencia: el idioma. "No le tengo miedo al artista, ¡le tengo miedo al inglés! Obviamente yo hablo mi idioma, hablo mi 'rikiplops', mi 'reeking and reeking every time'... pero imagínate aprender a cantar en inglés de verdad. ¡Ese va a ser el verdadero show!"

Pese al pánico de la pronunciación anglosajona, la personalidad del participante es impredecible. No dudó en improvisar versos de We Are the World y hasta tararear canciones del estadounidense Chris Brown, a quien no dudó en declarar en tono de broma como "el verdadero amor de mi vida".

Tributo a las raíces: Vicente Fernández y Rubén Blades en la mira

Para la primera gala del programa, Rikiplops tiene muy claro a quién le gustaría rendir homenaje en el escenario. Su elección principal apunta a la música ranchera y a la memoria familiar: "En la primera gala yo quisiera interpretar a Vicente Fernández, porque es el artista de mi abuelo, la vena ranchera, así que yo digo que sí, Vicente Fernández".

Por otro lado, como representante del talento panameño, sueña con ponerse en los zapatos de una de las máximas leyendas de la salsa a nivel mundial: "A mí me gustaría interpretar a Rubén Blades. Tiene una voz intermedia ahí, con diferentes estilos en la que uno puede meter los vibratos y los diferentes énfasis tónicos".

Apoyo masivo de la familia y llamado a los fanáticos

Rikiplops reveló además un aspecto muy personal de su vida que el público general desconoce: "Algo que el público no sabe de mí es que soy un hombre trabajador. Un man que se para a una hora... pero trabaja bastante".

Asimismo, anticipa un verdadero revuelo familiar tan pronto comiencen las transmisiones en vivo: "Mis familiares cuando me vean se van a emocionar, van a brincar, me van a llamar... me van a bloquear el teléfono de tanta llamada de la familia, porque tengo familia en todas las provincias, desde Darién hasta Bocas".

Finalmente, "El Man de la Racha" no dejó pasar la oportunidad para hacer un llamado directo a todos sus seguidores para que no se pierdan el gran estreno del show: "¡No puede ser! Ustedes y yo tenemos una cita en Tu Cara Me Suena 2026. Apóyenme porque de ustedes depende que la racha siga activa."

Con su preparación en marcha y sus clases de inglés pendientes, Rikiplops ya está listo para encender la pista y demostrar que viene a competir con todo en Tu Cara Me Suena.