Yamilka Pitre promete una temporada inolvidable en Tu Cara Me Suena 2026: 'Quiero ser la competencia de todos'

Hay artistas que pisan el escenario y hay otros que lo conquistan. Yamilka Pitre pertenece, sin duda alguna, al segundo grupo. Conocida a nivel nacional como "La Dueña del Swing", la cantante y comunicadora panameña está lista para revolucionar la pantalla chica en la nueva temporada de Tu Cara Me Suena 2026 .

Ciudad de Panamá, Panamá/Hay artistas que pisan el escenario y hay otros que lo conquistan. Yamilka Pitre pertenece, sin duda alguna, al segundo grupo. Conocida a nivel nacional como "La Dueña del Swing", la cantante y comunicadora panameña está lista para revolucionar la pantalla chica en la nueva temporada de Tu Cara Me Suena 2026. Su carta de presentación no necesitó rodeos ni diplomacia: "Soy Yamilka Pitre, y a lo que yo vine fue a esto".

Detrás de las luces, el maquillaje de alta caracterización y el ritmo arrollador que la caracteriza, la llegada de Yamilka al formato de transformaciones más exigente de la televisión promete ser un huracán de talento, humor y sorpresas.

Revelaciones inesperadas: ¿Timidez detrás del "Swing"?

Para sorpresa de sus fanáticos y de quienes la conocen por su imponente presencia escénica, Yamilka hizo una confesión que pocos esperaban al reflexionar sobre cómo reaccionó cuando le dieron la noticia de su participación en el certamen: "Yo soy original... Cuando me dijeron que iba a ser parte de Tu Cara Me Suena 2026, ¡me entró furulo! La gente no sabe que yo soy una persona muy tímida", confesó entre risas.

Sin embargo, esa supuesta timidez parece quedar guardada bajo siete llaves al momento de asumir nuevos retos artísticos. Al ser consultada sobre los personajes que sueña con encarnar o las personificaciones que quisiera evitar durante la competencia, la intérprete no dudó en meterle humor y personalidad a sus respuestas, asegurando entre carcajadas que lo único que no quisiera es que le asignaran a personajes como "Fragancia".

Desafíos sin género y el reto de las voces legendarias

Fiel a su estilo audaz y sin temor a los desafíos complejos, Yamilka confesó su deseo de salir completamente de su zona de confort y enfrentarse al reto de interpretar voces masculinas o figuras icónicas de la música urbana y la salsa. "A mí me gustaría interpretar a un hombre, podría ser Shabba Ranks", comentó entusiasta, añadiendo inmediatamente cuál considera que será su verdadero campo de batalla semana a semana: "Para mí lo más difícil va a ser copiar la voz".

"Quiero ser la competencia de todos"

Si algo distingue a Yamilka es su competitividad sana pero implacable. Cuando se le preguntó sobre los demás participantes y a quién considera su rival más fuerte dentro del programa, la artista no titubeó al definir su estrategia de cara a la competencia: "Yo no sé quién es mi competencia más fuerte, pero yo sé que quiero ser la competencia de todos".

Con esa declaración de intenciones, "La Dueña del Swing" deja en claro que cada gala será un espectáculo garantizado donde la entrega, la técnica vocal y la caracterización estarán llevadas al máximo nivel.

Una alianza directa con el público

Consciente de que Tu Cara Me Suena es una carrera que no solo se gana en la tarima sino con el afecto de la audiencia en sus hogares, Yamilka cerró su presentación haciendo un llamado directo y apasionado a todos sus seguidores para que se sumen a esta aventura junto a ella:

"A mi gente... pues vamos activándonos porque esto es tarea de todos, no solo mía. Yo voy a darlo todo en el escenario, pero ustedes allá con su apoyo pueden hacer que yo llegue muy lejos en Tu Cara Me Suena 2026".

La cuenta regresiva ha comenzado. Con su mezcla inigualable de potencia vocal, humor contagioso y una determinación de hierro, Yamilka Pitre se perfila desde ya como una de las grandes favoritas para adueñarse del escenario y dejar una huella imborrable en esta nueva edición del show. ¡La fiesta del entretenimiento está garantizada!