¡Sin anestesia y directo al grano! Anarkelys se confiesa tras su llegada a Tu Cara Me Suena 2026

De Shakira a Diomedes Díaz: Anarkelys muestra sus cartas vocales para Tu Cara Me Suena y advierte que va a pelear cada punto en la pista. ¡Esto pica y se extiende!

Ciudad de Panamá, Panamá/Si la producción buscaba una competidora que le pusiera picante al show, la búsqueda terminó. la cantante Anarkelys Arias, presentada oficialmente con el título de “La Reina de los Suspiros”, tomó asiento en el sillón rojo de las confidencias. No hubo saludos tibios ni sonrisas ensayadas; sus primeras palabras fueron un disparo directo al panel de competidores:"Mi nombre es Anarkelys Arias y vine a callar bocas".

Así, sin filtros ni medias tintas, la artista panameña marcó la cancha de entrada, dejando claro que su paso por la pantalla de TVN será de todo menos aburrido.

Entre el pánico escénico y el ADN competitivo

A pesar de contar con años de trayectoria y un dominio absoluto de los escenarios, Anarkelys no tuvo empacho en admitir que el llamado del megaproyecto la sacudió por completo. La versatilidad que exige la pista no perdona errores:"Bueno, cuando me dijeron que era parte de Tu Cara Me Suena me dio miedo, porque esto es otra cosa... pero asumí el reto".

Esa tensión entre el temor inicial y el hambre de triunfo parece ser la gasolina que impulsará sus ensayos para transformarse, semana a semana, en figuras totalmente ajenas a su estilo habitual.

"No me gusta el contacto físico": La declaración que tomó a todos por sorpresa

En el imaginario popular, los artistas suelen ser figuras efusivas, abiertas al abrazo y la calidez constante. Sin embargo, la creadora de éxitos decidió derribar ese mito revelando una faceta de su carácter que muy pocos conocían y que promete dar de qué hablar durante los ensayos en camerinos: "Algo que el público no sepa de mí... que soy muy fría. En verdad no me gusta el contacto físico, no me gusta dar cariño. Yo demuestro mi amor de otra manera". ¡Pero que no se asusten los fans, Anarkelys tiene una personalidad que a todos enamora!

El fantasma del inglés y la batalla contra su propio timbre

Cuando el interrogatorio abordó los terrenos de la ruleta del pulsador, la cantante identificó de inmediato a su verdadero "enemigo" en la competencia. Y no, no se trata de los bailes complejos ni de los vestuarios extravagantes; su verdadera pesadilla es el idioma: "Lo que no me gustaría que me saliera en el pulsador es alguien que cante en inglés... porque no sé nada y si estoy ¡pa' los perros!".

Un despliegue de voces: De la loba de Barranquilla al "Cacique" vallenato

La entrevista subió de revoluciones cuando llegó la hora de las demostraciones a capela. Soñando despierta con la gala de apertura, Anarkelys fijó su mirada en un ícono del pop global: "En la primera gala me gustaría interpretar a Shakira... aunque no tenga el cuerpo, pero...".

Sin vacilar, regaló a las cámaras unos versos a capela de "Ciega, sordomuda" ("El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer..."), revelando entre risas que fue justo ese tema el que le abrió las puertas en el casting previo. Pero su registro no tiene fronteras musicales. Al imaginarse en los zapatos de una leyenda por 24 horas, viajó directo al folclor colombiano para evocar a Diomedes Díaz, entonando con sentimentalismo su clásico "Mi primera cana": "Una hebra de cabello adorna mi cuerpo... una hebra de cabello adorna mi alma, ay ve...".

¿Y en el plano local? Su brújula no falló: "Alguien del patio que me gustaría interpretar... yo creo que Yuri 'La Cuchita'", remató entre carcajadas mientras improvisaba los pasos prohibidos de "En chacalito como tiempo de antes".

Se acabaron los rodeos y las especulaciones. Anarkelys ya está en la casa, el cronómetro empezó a correr y su consigna retumba en los pasillos de TVN como una amenaza directa: la competencia acaba de empezar y ella vino, literalmente, a dejar a todos sin palabras, tal y como esperamos de la "Reina de los suspiros"