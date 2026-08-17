Ministro Orillac se refiere a la situación del Meduca y el análisis de las reformas al reglamento interno de la Asamblea

El titular de la Presidencia reacciona a la salida de las autoridades en Educación y el proceso de revisión de compras en el Meduca, al tiempo que detalló la evaluación jurídica que se le realiza al reglamento interno del Órgano Legislativo.

Ciudad de Panamá/El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, abordó dos temas de relevancia nacional: la situación en el Ministerio de Educación (Meduca) tras la renuncia de la ministra Lucy Molinar y el análisis en el Órgano Ejecutivo del proyecto de reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional.

Respecto a la situación en el sector educativo, Orillac explicó que las dimisiones de la exministra Molinar y los viceministros obedecieron a la decisión de apartarse del cargo para facilitar las investigaciones administrativas y judiciales en torno a la compra de laptops.

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En ese sentido, el ministro Orillac confirmó que el nuevo ministro de Educación, Ventura Vega, examina el proceso de compra de laptops y que hay una auditoría de la Contraloría General de la República.

Orillac defendió la rápida designación de Vega al frente del Meduca, señalando que respondía a la necesidad de evitar la acefalía en la cartera gubernamental mientras se efectúan las diligencias legales correspondientes.

Reglamento de la Asamblea

En cuanto a la agenda legislativa, el ministro de la Presidencia confirmó que el proyecto de ley que modifica el reglamento interno de la Asamblea Nacional ya se encuentra en el Ejecutivo para su análisis.

De acuerdo con Orillac, la asesoría jurídica de la Presidencia evalúa la norma para verificar que no viole la Constitución de la República ni interfiera en competencias propias del Ejecutivo, paso previo para determinar si el documento será sancionado o vetado.

Con información de Nicanor Alvarado.