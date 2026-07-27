¡Sin filtro y a competir! Vicente se suma a Tu Cara Me Suena: entre miedos con Marc Anthony, la sombra de Bad Bunny y un toque de 'Pay de Limón'

"A lo que vine es a competir": Vicente reveló sus miedos vocales, sus tributos soñados y pide el apoyo de su barra para Tu Cara Me Suena.

Ciudad de Panamá, Panamá/La pista de Tu Cara Me Suena sigue sumando piezas de alto impacto y esta vez el reflector cayó sobre una de las figuras más carismáticas de la temporada. Vicente Chávez, conocido popularmente por su audiencia como "El Pay de Limón", confirmó su participación en el cotizado megaproyecto de TVN con una premisa clara: aquí no se viene a pasear, se viene a dejar la piel en el escenario.

Desde el primer segundo en pantalla, con una sonrisa amplia y actitud desafiante, dejó clara su postura competitiva para esta edición: "Yo soy Vicente Chávez y a lo que vine… ¡a competir, brother! Soy impredecible".

Del impacto inicial a la hora de la verdad

Aceptar la propuesta de transformarse semana a semana frente a miles de televidentes no fue un proceso de un solo segundo. Entre risas, Vicente repasó el torbellino de emociones que vivió cuando recibió la llamada oficial de la producción: "Primero no me lo creía, segundo dije: 'esta es la oportunidad que estás esperando', y tercero: ¡vamos a darle cuero!".

Esta mezcla de entusiasmo y determinación promete ser el motor principal de un competidor que busca romper moldes y sobrepasar las expectativas del público desde la primera gala.

Los fantasmas del pulsador: Marc Anthony y los pasos de baile

El reto de Tu Cara Me Suena implica salir por completo de la zona de confort vocal y corporal. Al abordar los nombres que preferiría esquivar en el famoso pulsador, Vicente no dudó en señalar la dificultad técnica que representa una de las voces más imponentes de la salsa internacional: Marc Anthony.

A ese temor vocal se suma la exigencia coreográfica de las estrellas contemporáneas. La posibilidad de encarnar al fenómeno urbano Bad Bunny le genera un cosquilleo especial, principalmente por la complejidad de emular la soltura escénica del puertorriqueño: "¿Tú sabes a quién me gustaría ver qué está viviendo en estos momentos? Bad Bunny. Para mí, copiar los movimientos… no soy tan bueno bailando".

De Vicente Fernández a Kafu Banton: La lista de deseos

No todo son temores frente a la ruleta de transformaciones. Cuando se trata de homenajear a grandes referentes de la música, el participante tiene muy claras sus prioridades. En el plano internacional, el folclore mexicano encabeza su lista de deseos para rendir tributo a una leyenda con quien comparte nombre: "Me encantaría interpretar a mi tocayo Vicente Fernández", confesó antes de lanzarse a cantar en vivo a capela un fragmento del clásico "Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar… ¡pequeña, échate pa' acá!".

En la cancha local, el objetivo está puesto en una de las figuras más emblemáticas del reggae en español panameño. Con entusiasmo directo, soltó el nombre de Kafu Banton.

Llamado a filas: "Su barra se tiene que activar"

Consciente de que el voto de la audiencia y el respaldo en plataformas digitales juegan un rol determinante en el camino hacia la gran final, Vicente cerró su presentación oficial enviando un mensaje directo a la comunidad que lo sigue paso a paso: "Mi barra se tiene que activar con su apoyo y la verdad con todo el cariño que siempre me mandan". Con la competitividad encendida, una lista de retos por conquistar y la promesa de sorprender en cada gala, Vicente Chávez calienta motores para demostrar de qué está hecho en Tu Cara Me Suena.