Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 | Taekwondo suma nueva medalla para el Team Panamá

Ian Romero se cuelga el bronce en -68 kg; Brenda Brooks queda eliminada en cuartos de final.

Panamá/Los últimos dos representantes nacionales en Kyorugui, Ian Romero y Brenda Brooks, enfrentaron este lunes su día de competencia en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Este fue el balance:

Romero, en los -68 kg, derrotó 2-0 al mexicano Luis Ontiveros en cuartos de final. En semifinales fue superado 0-2 por el colombiano Jhon Garrido, pero en el combate por la medalla de bronce venció 2-0 al puertorriqueño Luis De Jesús. Es la tercera presea para la delegación panameña en la cita multidisciplinaria.

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Mientras tanto, Brenda Brooks, en los -57 kg, fue superada en cuartos de final 0-2 por la colombiana Andrea Delgado.

Panamá completa su tercer día en Santo Domingo 2026 sin medallas, pero con buenas sensaciones

El Team Panamá completó su tercer día de competencias en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en una jornada en la que nuestros atletas continuaron representando al país con entrega, compromiso y determinación. Aunque en esta ocasión no se sumaron preseas a la medallería, la delegación dejó buenas sensaciones en disciplinas como el patinaje artístico y el baloncesto, demostrando el crecimiento y la competitividad del deporte panameño.

Golf

Omar Tejeira se ubica en el lugar 7 con 148 golpes (+4 sobre par), tras firmar nuevamente 74 golpes en el día dos. Ailynn Megumi Nakada marcha novena con 163 golpes (+19 sobre par), luego de anotar 81 golpes en la segunda jornada.

Tiro Deportivo

José Del Castillo y Patrick Taylor tuvieron su segunda jornada de actividad en la prueba de Skeet individual. Del Castillo impactó 40/50 platos este domingo para cerrar en el puesto 16 con 104/125 puntos. Taylor, por su parte, terminó con 37/50 platos, para el lugar 20 con 97/125 puntos.

Surf

En Shortboard Femenino, Enilda Alonso fue tercera en su heat de Ronda 2 con 4.50 puntos y se despidió de la competencia, mientras que Kely Gasparovic terminó tercera en su heat de Repechaje con 3.07 puntos, también quedando eliminada.

En Shortboard Masculino, Jean Carlos González fue tercero en su heat de Ronda 2 con 11.33 puntos y Teo Gale cuarto con 7.44 puntos; ambos se despidieron del certamen.

En Longboard Femenino, Layla Brady (5.87 puntos) y Kyra Coral Brady (3.33 puntos) terminaron terceras en sus respectivos heats de Ronda 2 y quedaron eliminadas.

En Longboard Masculino, Agustín Cedeño fue primero en su heat de Ronda 2 con 13.00 puntos y avanzó a Ronda 3. Edwin Pérez fue segundo en Repechaje con 9.27 puntos, avanzando a Ronda 2, donde terminó tercero con 6.90 puntos y quedó fuera.

Taekwondo

Con la participación de Israel Campbell, en Kyorugui -63 kg, el Team Panamá inició acciones en el taekwondo de Santo Domingo 2026. Campbell disputó el combate de cuartos de final ante el puertorriqueño Edgardo Nazario y fue superado 1-2.

Judo

Alexis Harrison, en los -81 kg, venció al salvadoreño Diego Pichinte en cuartos de final; en semifinales fue superado por el mexicano Gilberto Cardoso y en el combate por el bronce cayó ante el colombiano John Pérez.

Ronal González, en los -73 kg, derrotó al dominicano Maikor Louis en cuartos de final; en semifinales fue superado por el cubano Marlon Herrera y en el duelo por el bronce cayó ante el colombiano Ferney Ruiz.

Anna Tirado, en los -63 kg, fue superada en cuartos de final por la cubana Maylin Del Toro y en el repechaje cayó ante la dominicana Creymarlin Valdez.

Tiro con Arco

En Recurvo Femenino Individual, Gisela Cowan Chang venció 6-0 a Charlene Letquimounin, de Martinica, en Ronda de 16; en Octavos de Final superó a su compatriota Emma Durán y en Cuartos de Final fue superada 0-6 por la mexicana Alejandra Valencia.

Miriam González fue superada 2-6 por la cubana Larissa Pagan en Ronda de 16.

Emma Durán derrotó 6-0 a la cubana Alejandra Morera en Ronda de 16; en Octavos de Final, en duelo canalero, fue superada 4-6 por Gisela Cowan Chang.

En Recurvo Masculino Individual, Liborio Saavedra venció 6-2 a Camerin Pickering, de Bermudas, en Ronda de 16; en Octavos de Final fue superado 3-7 por el cubano Hugo Franco.

Patinaje Artístico

Galit Pinzón y Camila García De Paredes realizaron nuevas rutinas para completar sus pruebas. Galit, en Solo Dance, sumó 56.10 puntos en el Free Dance para un total de 101.95 puntos y el cuarto lugar final. Camila, en Libre, alcanzó 55.00 puntos en el Long Program, con un acumulado de 95.88 puntos, también en el cuarto lugar.

Ajedrez

Alessia Avendaño, Ashley Castillo, Orlando León y Jorge Luis Baúles tuvieron su segundo día de acciones en la prueba Rápida.

Baloncesto

El quinteto masculino U-20 fue superado 64-66 por México en su debut por los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con varios días de competencias aún por disputarse, el Team Panamá mantiene el enfoque en los próximos desafíos, convencido de que el esfuerzo y la constancia seguirán siendo fundamentales para alcanzar nuevos resultados.

Con información del COP.