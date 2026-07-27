Usher detiene su show y retira a una fan del escenario tras notar su incomodidad

El episodio, registrado en videos por varios espectadores, rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó distintas reacciones entre los seguidores del cantante.

Usher protagonizó un inesperado momento durante un concierto en Nashville, Tennessee, cuando decidió detener una interacción con una asistente después de percibir que no se sentía cómoda con la dinámica planteada sobre el escenario.

El artista se encontraba presentándose como parte de The R&B Tour, gira que comparte con Chris Brown, cuando invitó a una mujer del público a subir al escenario. La participación formaba parte de uno de los segmentos habituales de sus espectáculos, caracterizados por una interacción cercana con algunos asistentes.

Durante la escena, Usher interpretó una canción frente a la joven y realizó algunos gestos mientras establecía contacto ligero con su rostro. Después, la invitó a aproximarse a una cama incorporada en la escenografía. Sin embargo, la mujer retrocedió y mantuvo una postura rígida, una reacción que aparentemente llamó la atención del intérprete.

Al advertir la situación, Usher optó por interrumpir la dinámica. “No creo que ella quiera estar en el escenario, ¿verdad?”, manifestó ante los asistentes antes de apartarse de la joven. Poco después hizo una señal al equipo de producción para que la mujer descendiera y continuó con el espectáculo.

Los registros difundidos en redes muestran que algunos espectadores reaccionaron con abucheos mientras se producía el cambio. El episodio adquirió mayor repercusión después de que la asistente, identificada en plataformas sociales como Gabrielle Cheyenne, respondiera a las publicaciones y comentarios surgidos tras el concierto.

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Cheyenne explicó que aceptó la invitación cuando fue seleccionada entre el público, pero aseguró que no conocía previamente los detalles de la dinámica. En una de sus publicaciones cuestionó las expectativas de quienes criticaron su comportamiento y defendió que no tenía información sobre lo que ocurriría una vez que subiera al escenario.

La joven también contó que había acudido al concierto junto con su madre. Ambas tenían inicialmente entradas en una zona cercana al escenario y, según su relato, fueron trasladadas al área VIP antes de comenzar la presentación.

Ante los cuestionamientos sobre la decisión de aceptar la invitación, Cheyenne sostuvo que pocas personas rechazarían una oportunidad de subir al escenario frente a miles de asistentes. De esta manera, intentó explicar que aceptar participar no significaba conocer de antemano el desarrollo de la interacción.

Un día después del concierto, publicó fotografías acompañadas del mensaje “Sin preocuparme”. Más tarde utilizó sus historias de Instagram para responder a las críticas que recibió y aseguró que su actitud durante el episodio no pretendía transmitir una disposición negativa.

La asistente también manifestó su molestia por los comentarios ofensivos publicados en internet. “¡No van a meterse en internet insultándome y faltándome al respeto y esperar que me quede tranquila!”, expresó, y agregó: “¡No crean que van a acosarme por una experiencia que ustedes no vivieron!”.

La interacción con integrantes del público constituye una parte reconocible de los conciertos de Usher. En diferentes presentaciones, el cantante ha incorporado dinámicas en las que invita a asistentes a compartir el escenario para interpretar canciones en un formato más cercano.

En Nashville, sin embargo, esa dinámica terminó antes de lo previsto. La decisión de Usher de detener la participación y solicitar que la joven regresara al público convirtió un segmento habitual de su espectáculo en uno de los momentos más comentados de su reciente presentación.

El caso también puso en primer plano la importancia de reconocer las señales de incomodidad durante las interacciones entre artistas y espectadores en vivo y respetarlas.