Minsa investiga seis muertes en la comarca Ngäbe Buglé por infecciones respiratorias graves

El Ministerio de Salud aseguró que mantiene la vigilancia epidemiológica en la comarca y continúa coordinando las acciones necesarias para proteger la salud de la población.

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene una investigación epidemiológica en la comarca Ngäbe Buglé tras el reporte de seis muertes de niños y adultos que, de forma preliminar, estarían asociadas a infecciones respiratorias bajas graves. Un Equipo de Respuesta Rápida permanece en las comunidades afectadas para determinar las causas de los fallecimientos y reforzar la atención sanitaria.

De acuerdo con la entidad, los casos se identificaron en las comunidades de Valle Bonito, Palmira y Guayacán. El equipo permanecerá en el área hasta el próximo viernes para continuar con las investigaciones epidemiológicas de campo y las acciones de respuesta sanitaria.

Como parte de las investigaciones preliminares, el Minsa indicó que tres de las personas fallecidas no buscaron atención médica o recurrieron a la medicina botánica. Además, señaló que los contactos estrechos de estos casos permanecen asintomáticos.

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Durante la intervención en la zona, las autoridades de salud han brindado atención médica a 178 personas, aplicado 391 dosis de vacunas, de las cuales 184 corresponden a la vacuna contra la influenza, y distribuido 394 medicamentos.

El Ministerio de Salud aseguró que mantiene la vigilancia epidemiológica en la comarca y continúa coordinando las acciones necesarias para proteger la salud de la población.

La entidad reiteró el llamado a las personas que presenten fiebre, dificultad para respirar, tos persistente u otros síntomas respiratorios a acudir de inmediato al centro de salud más cercano y evitar la automedicación, con el fin de recibir un diagnóstico y tratamiento oportunos.