Minsa investiga seis muertes en la comarca Ngäbe Buglé por infecciones respiratorias graves

El Ministerio de Salud aseguró que mantiene la vigilancia epidemiológica en la comarca y continúa coordinando las acciones necesarias para proteger la salud de la población.

Investigan brote de enfermedades respiratorias en la comarca Ngäbe Buglé. / TVN

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene una investigación epidemiológica en la comarca Ngäbe Buglé tras el reporte de seis muertes de niños y adultos que, de forma preliminar, estarían asociadas a infecciones respiratorias bajas graves. Un Equipo de Respuesta Rápida permanece en las comunidades afectadas para determinar las causas de los fallecimientos y reforzar la atención sanitaria.

De acuerdo con la entidad, los casos se identificaron en las comunidades de Valle Bonito, Palmira y Guayacán. El equipo permanecerá en el área hasta el próximo viernes para continuar con las investigaciones epidemiológicas de campo y las acciones de respuesta sanitaria.

Como parte de las investigaciones preliminares, el Minsa indicó que tres de las personas fallecidas no buscaron atención médica o recurrieron a la medicina botánica. Además, señaló que los contactos estrechos de estos casos permanecen asintomáticos.

Durante la intervención en la zona, las autoridades de salud han brindado atención médica a 178 personas, aplicado 391 dosis de vacunas, de las cuales 184 corresponden a la vacuna contra la influenza, y distribuido 394 medicamentos.

El Ministerio de Salud aseguró que mantiene la vigilancia epidemiológica en la comarca y continúa coordinando las acciones necesarias para proteger la salud de la población.

La entidad reiteró el llamado a las personas que presenten fiebre, dificultad para respirar, tos persistente u otros síntomas respiratorios a acudir de inmediato al centro de salud más cercano y evitar la automedicación, con el fin de recibir un diagnóstico y tratamiento oportunos.

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