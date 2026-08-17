Contenido Exclusivo: Viviendo contra el reloj, Panamá Norte

Para quienes trabajan o estudian hasta tarde, el regreso a casa puede convertirse así en un recorrido marcado por la incertidumbre y la exposición a riesgos.

Panamá/Después de 13 años de la salida de los llamados “diablos rojos” del sistema de transporte, la movilidad en la capital y sus periferias ha cambiado, pero para miles de usuarios todavía está lejos de ser eficiente.

Largas filas, empujones, esperas y múltiples trasbordos forman parte de la rutina diaria de quienes utilizan el transporte público para ir a trabajar o estudiar. En Panamá Norte, una de las zonas de mayor crecimiento poblacional de la capital, esta realidad se hace todavía más evidente, especialmente al regresar a casa.

Para muchos residentes, cuando cae la noche, comienza una segunda jornada.

Karineth vive en Guarumal, en Caimitillo Centro; estaba junto a sus hijos en la estación del Metro de Panamá de Villa Zaita, todavía a medio camino de su vivienda. Su recorrido es un ejemplo de lo que enfrentan diariamente cientos de usuarios.

El intercambiador de Villa Zaita fue concebido para facilitar la movilización de miles de pasajeros. Sin embargo, al salir de la estación del Metro, las largas filas y la congestión siguen siendo parte del panorama cotidiano.

La experiencia de los usuarios contrasta con las cifras de movilización. Las principales quejas están relacionadas con los tiempos de espera, los trasbordos, el servicio nocturno y, en algunos sectores, el cobro de tarifas superiores a las establecidas.

Cuando el Metro deja de operar, las alternativas para quienes todavía no han llegado a sus comunidades se reducen. Algunos deben esperar por buses, realizar nuevos trasbordos o caminar por sectores con poca iluminación para completar el trayecto hasta sus viviendas.

Para quienes trabajan o estudian hasta tarde, el regreso a casa puede convertirse así en un recorrido marcado por la incertidumbre y la exposición a riesgos.

Panamá Norte ya se acerca a los 300 mil habitantes. De acuerdo con cifras de movilización, MiBus transporta cerca de 500 mil pasajeros diariamente en toda la ciudad, de los cuales aproximadamente 100 mil corresponden a Panamá Norte.

Población en aumento

En una década, la población aumentó en unos 56 mil habitantes, equivalente a más de 5,600 personas adicionales por año.

El crecimiento de Panamá Norte no solo ejerce presión sobre el sistema de transporte. También plantea desafíos para otros servicios esenciales.

La zona continúa a la espera de un hospital regional, por lo que una emergencia que requiera atención especializada durante la noche puede implicar un desplazamiento hacia otros puntos de la ciudad, como San Miguelito, o incluso hacia Colón, dependiendo del tipo de atención requerida.

Expertos en movilidad señalan que parte del problema está relacionado con la planificación urbana y con el crecimiento de las periferias sin que, al mismo ritmo, se desarrollen los servicios públicos y las alternativas de movilidad necesarias para atender a esa población.

Panamá Norte es hoy una zona que crece y demanda más transporte, pero también mejores conexiones, mayor cobertura y opciones para quienes deben movilizarse fuera de los horarios de mayor circulación.

Porque en esta parte de la ciudad, el transporte no solo determina cómo se movilizan las personas. También determina cuánto tiempo les queda para estar con sus familias.

La odisea no termina aquí. En nuestra próxima entrega nos trasladaremos a Panamá Oeste, donde la jornada para miles de trabajadores comienza mucho antes de que salga el sol.