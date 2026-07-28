Policía busca a seis presuntos integrantes de la pandilla ‘Mafia Filipina’

Durante la última semana, 28 personas fueron incorporadas al listado de los más buscados por su presunta vinculación con diversos delitos.

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional mantiene activos diversos operativos para ubicar y capturar a seis personas señaladas como presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada a la pandilla denominada “Mafia Filipina”.

Las acciones forman parte de las estrategias desarrolladas por las autoridades para combatir el crimen organizado y desarticular grupos relacionados con diferentes actividades delictivas.

Los seis requeridos son Jahir Aldahir Serrano Yau, Amir Jonatham Briggs, Reynaldo David Max Miranda Hernández, Abdiel Antonio Sandoya Franco, Isaac Antonio Córdoba Camarera y Elvis Aníbal Montes Muñoz, quienes son buscados por presuntos delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de pandillerismo.

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Durante la última semana, 28 personas fueron incorporadas al listado de los más buscados por su presunta vinculación con diversos delitos. Como resultado de las diligencias efectuadas, tres de los requeridos se entregaron ante las autoridades.

Además, dos de las personas buscadas mantienen activa una notificación roja de Interpol, mecanismo que permite ampliar las labores de localización y captura fuera del territorio nacional, en coordinación con los organismos de seguridad de los países miembros.

La Policía Nacional solicitó el apoyo de la ciudadanía para obtener información que contribuya a ubicar a los requeridos y reiteró que todos los datos suministrados serán tratados de manera confidencial.