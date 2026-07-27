‘Mafia Filipina’: la estructura criminal que operaba en el corazón de Betania

El grupo es investigado por su presunta vinculación con delitos de tráfico nacional e internacional de drogas, homicidio, posesión de armas de fuego y pandillerismo.

Ciudad de Panamá/Una investigación iniciada tras el asesinato de un hombre conocido con el alias de “John Wick” permitió a las autoridades identificar y ubicar a varios integrantes de una presunta estructura criminal denominada “Mafia Filipina”, que operaba principalmente en el corregimiento de Betania.

El homicidio ocurrió el pasado 19 de mayo, cuando la víctima fue asesinada de múltiples disparos en la Vía Ricardo J. Alfaro, cerca a El Dorado. A partir de este hecho, las autoridades comenzaron a recopilar información sobre el grupo, cuyo nombre, pese a hacer referencia a un país extranjero, tendría origen en Panamá.

Según las investigaciones del Ministerio Público, la estructura comenzó a operar en 2021 y posteriormente extendió su presencia a otros sectores, entre ellos Tuira y Chucunaque. Sus integrantes se identificarían mediante el tatuaje de un elefante en una de sus manos.

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Las autoridades mantienen la búsqueda de otras diez personas presuntamente vinculadas con el grupo. Entre los nombres divulgados figuran Félix Córdoba, Carlos Herrera, José Landecho, Jesús Mendieta, Luis Zhong, Enrique Laguna, Carlos Martínez, Jorge Coronado y Víctor Cerrud.

Las investigaciones también permitieron establecer que la organización presuntamente utilizaba contenedores marítimos para transportar cargamentos de droga hacia destinos internacionales, entre ellos España, Kosovo y Egipto.

De acuerdo con la Fiscalía, una de las principales debilidades operativas del grupo fue la exposición de sus miembros en plataformas digitales. Mediante el análisis forense de fotografías, videos publicados en TikTok y otro contenido difundido en redes sociales, los investigadores lograron perfilar a los sospechosos, identificar su jerarquía y reunir elementos para sustentar los cargos.

La operación se desarrolló el martes 21 de julio en edificios ubicados en el sector de Santa María, donde fueron aprehendidas varias personas presuntamente relacionadas con la organización.

Residentes del área señalaron que durante años la comunidad se mantuvo tranquila, pero que desde hace aproximadamente cinco años algunos jóvenes, con edades entre los 20 y 27 años, comenzaron a integrarse al grupo y a generar temor entre los habitantes.

Tras las audiencias, ocho de los aprehendidos quedaron bajo detención provisional, mientras que a otra persona se le impuso arresto domiciliario y a una más la medida de reporte periódico.

El grupo es investigado por su presunta vinculación con delitos de tráfico nacional e internacional de drogas, homicidio, posesión de armas de fuego y pandillerismo.

Con información de Hellen Concepción