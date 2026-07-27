Brazalete electrónico dual podría aplicarse desde la denuncia para proteger a víctimas de violencia

La propuesta busca ampliar las alternativas disponibles para prevenir nuevos ataques y permitir una respuesta más rápida frente al riesgo que enfrentan las víctimas.

Ciudad de Panamá/El uso del brazalete electrónico dual podría convertirse en una medida de protección inmediata para las mujeres víctimas de violencia, desde el momento en que presentan una denuncia y no únicamente durante la fase de aplicación de medidas cautelares.

La propuesta busca ampliar las alternativas disponibles para prevenir nuevos ataques y permitir una respuesta más rápida frente al riesgo que enfrentan las víctimas.

Iladys Ledezma, coordinadora de centros de atención, explicó que el sistema contempla la colocación de un brazalete al presunto agresor, mientras la víctima tendría acceso a un dispositivo o una aplicación capaz de alertarla cuando este se acerque al perímetro establecido.

“Que las víctimas tengan otro tipo de alternativa, en lugar de que sea una fase de medidas cautelares, sino más bien que sea dentro de las medidas de protección”, señaló Ledezma.

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Agregó que, además de advertir a la víctima, el sistema enviaría una notificación al centro de monitoreo para activar la intervención correspondiente ante un posible incumplimiento de la restricción de acercamiento.

La propuesta surge en medio de las cifras de violencia contra las mujeres registradas en el país. De acuerdo con estadísticas del Ministerio Público, hasta junio de 2026 se contabilizaron 13 femicidios de mujeres con edades entre los 10 y 80 años.

Entre los casos se encuentra el de la fiscal adjunta Patricia Ossa, asesinada en mayo pasado en un hecho presuntamente cometido por su pareja sentimental.

En ese mismo periodo, las autoridades también registraron 17 casos de tentativa de femicidio, cuyas víctimas tenían entre 5 y 74 años.

La implementación temprana del brazalete electrónico dual busca reforzar la vigilancia sobre los agresores y reducir el riesgo de que las amenazas o episodios de violencia escalen hasta causar lesiones graves o la muerte de las víctimas.

Con información de Yenny Caballero