Conversatorio analiza nuevas amenazas contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico

Durante la jornada se abordaron temas como la desinformación difundida a través de redes sociales, las campañas de difamación y el uso excesivo de acciones judiciales contra periodistas y comunicadores sociales.

Ciudad de Panamá/Representantes del periodismo, especialistas y autoridades participaron este lunes en el conversatorio “Democracia y libertad de expresión frente a nuevas amenazas”, una actividad orientada a fortalecer los valores democráticos y promover la defensa de una prensa libre, independiente y responsable.

El encuentro fue organizado por el Consejo Nacional de Periodismo y se desarrolló en el auditorio de la USMA, donde los participantes analizaron los riesgos que enfrenta actualmente el ejercicio periodístico, especialmente en el entorno digital.

“Este conversatorio busca poner en contexto cuáles son esas nuevas amenazas que enfrenta el ejercicio del periodismo, una prensa libre, independiente y responsable”, señaló Zailary Chávez, presidenta del Consejo Nacional de Periodismo.

Durante la jornada se abordaron temas como la desinformación difundida a través de redes sociales, las campañas de difamación y el uso excesivo de acciones judiciales contra periodistas y comunicadores sociales.

“Esas amenazas, para nadie es un secreto, tienen que ver con la desinformación que se divulga a través de redes sociales, las campañas difamatorias que incluso son pagadas y el uso exacerbado de acciones judiciales, tanto civiles como penales, contra comunicadores sociales”, explicó Guido Rodríguez, del Fórum de Periodistas.

Los participantes también destacaron la necesidad de garantizar el acceso de la ciudadanía a información verificada y de calidad, como un elemento indispensable para la toma de decisiones y el fortalecimiento de la democracia.

“Tenemos que defender la libertad de prensa en todo momento, porque es la única forma de que el ciudadano tenga información fidedigna con la cual pueda tomar sus decisiones o fijar sus posturas”, manifestó la diputada Grace Hernández.

El conversatorio sirvió como un espacio de diálogo y reflexión sobre los desafíos que enfrenta la libertad de expresión y la responsabilidad de las instituciones, los medios de comunicación y la sociedad en la protección de este derecho fundamental.

Con información de Jessica Román