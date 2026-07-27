Farmacias deberán cumplir nuevos controles para comercializar productos con cannabis medicinal

Con estas disposiciones, las autoridades buscan garantizar que los productos de cannabis medicinal sean entregados únicamente a pacientes autorizados.

Ciudad de Panamá/La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas prevé un aumento en la actividad de los establecimientos farmacéuticos autorizados para el manejo y comercialización de productos derivados del cannabis medicinal, considerados sustancias sujetas a control sanitario.

El director de la entidad, Uriel Pérez, explicó que las farmacias que ya manejan sustancias controladas deberán presentar un documento notariado en el que conste la autorización expresa del licenciatario y del fabricante para distribuir estos productos.

En el caso de los establecimientos que actualmente no comercializan sustancias controladas, deberán cumplir requisitos adicionales, entre ellos una inspección técnica por parte de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas.

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“En una primera etapa, nosotros dimos las autorizaciones para que se importaran productos con CBD, que era lo que se encontraba en las farmacias, en cremas y tabletas. Posteriormente, cuando lleguen productos con THC, también podremos encontrar tabletas y aceites”, explicó Pérez.

El funcionario indicó que los productos que contienen THC requerirán controles más estrictos, debido a que se trata de una sustancia controlada. Las farmacias deberán conservarlos en un área específica y bajo llave, mientras que las recetas deberán permanecer archivadas en el establecimiento.

Actualmente, 22 farmacias están autorizadas para comercializar productos derivados del cannabis medicinal. La lista puede consultarse en la página web del Ministerio de Salud.

“Hay una sección de cannabis medicinal en la que los pacientes pueden conocer las farmacias y los productos que están siendo comercializados, para que no tengan que desplazarse de un lugar a otro buscándolos”, señaló el director.

Con estas disposiciones, las autoridades buscan garantizar que los productos de cannabis medicinal sean entregados únicamente a pacientes autorizados y bajo estrictos controles sanitarios.

Con información de Kayra Saldaña