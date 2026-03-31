Instalan Consejo Técnico del Cannabis Medicinal que regula su uso en Panamá

Panamá/Panamá da un paso en la regulación del cannabis medicinal con la instalación del Consejo Técnico, una instancia que tendrá como objetivo ordenar su uso y facilitar el acceso de los pacientes a estos tratamientos de manera segura.

Este nuevo organismo tendrá la responsabilidad de diseñar políticas educativas y sociales, además de definir los mecanismos mediante los cuales las personas podrán acceder al cannabis medicinal en el país.

El ministro de Salud, Fernando Boyd, destacó la importancia de esta iniciativa para quienes enfrentan diversas enfermedades. “Pacientes que tanto sufren por diferentes afecciones puedan recibirlo ahora mismo, además de que va a estar bien controlado”.

En paralelo, las autoridades informaron que ya se registran avances en la implementación del sistema. Actualmente, Farmacia y Drogas ha otorgado tres licencias para la fabricación de cannabis medicinal, mientras que otras solicitudes continúan en proceso. También se ha aprobado una licencia para farmacias y otra se encuentra en evaluación.

Sobre los puntos de acceso, se aclaró que no todos los establecimientos estarán autorizados. “No son todas las farmacias, por eso es importante que los pacientes accedan a la página web de Farmacias y Drogas y hay una sección donde se indican los lugares de venta”, dijo un funcionario del Ministerio de Salud.

El proceso para obtener estos tratamientos seguirá un esquema médico regulado. Según explicó el ministro, el paciente deberá acudir a su médico tratante, quien emitirá una receta similar a la de medicamentos controlados, para luego dirigirse a la farmacia autorizada.

El Consejo Técnico estará conformado por distintas instituciones del Estado, entre ellas Salud, Seguridad, Desarrollo Agropecuario, Comercio e Industrias, Aduanas y la Caja del Seguro Social. También contará con la participación de representantes de pacientes con enfermedades crónicas y expertos en investigación médica.

Con esta estructura, las autoridades buscan establecer un marco ordenado que permita el uso del cannabis medicinal bajo supervisión, en beneficio de quienes requieren este tipo de tratamiento.

Con información de Kayra Saldaña.