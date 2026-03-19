Pacientes denuncian 'trabas' para acceder al cannabis medicinal en Panamá

Si bien el país avanzó con la aprobación de la normativa, los pacientes indican que las recientes disposiciones han complicado el proceso.

Ciudad de Panamá/Aunque Panamá cuenta con una ley que regula el uso de cannabis medicinal desde 2021, pacientes con enfermedades crónicas aseguran que aún enfrentan múltiples obstáculos para acceder legalmente a estos tratamientos, lo que los obliga, en algunos casos, a recurrir a vías informales.

Personas como Emilia Martínez, quien padece de esclerosis múltiple, señalan que el acceso al medicamento podría representar una mejora significativa en su calidad de vida, tras años de dolor persistente.

“Es la oportunidad de mejorar síntomas que en 30 años no se han ido. Somos miembros también de la Comisión técnica del cannabis medicinal, que se formó después de la ley misma, de la cual no nos han llamado ni una sola vez”, manifestó.

Si bien el país avanzó con la aprobación de la normativa, los pacientes indican que las recientes disposiciones han complicado el proceso.

Entre los requisitos establecidos se encuentra la inscripción en una plataforma oficial, así como la presentación de documentos como copia de cédula notariada, certificaciones médicas detalladas y, en algunos casos, documentación adicional del acompañante.

Para Enma Pinzón, presidenta de la Federación de Enfermedades Críticas, estas exigencias han generado más barreras que soluciones.

“Todavía el paciente que necesita el medicamento tiene que seguir recurriendo de una forma ilícita para poder conseguirlo. Pusieron tantos requisitos para el registro de pacientes, que lo único que se hizo fue poner más obstáculos al acceso”, afirmó.

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Las exigencias aumentan en el caso de menores de edad, donde incluso se requiere una sentencia judicial que certifique la tutoría, además de autorizaciones firmadas por ambos padres.

Por su parte, las autoridades defienden las regulaciones. Uriel Pérez, director de Farmacias y Drogas del Minsa, explicó que la dispensación de estos productos responde a criterios técnicos y normativas internacionales.

“A nivel internacional, el cannabidiol no es una sustancia controlada y es por eso que la dispensación tiene una connotación diferente”, indicó.

¿Qué es el cannabis?

El cannabis medicinal se obtiene de la planta del cannabis, pero no debe confundirse con el uso recreativo.

Entre sus principales componentes se encuentra el cannabidiol (CBD), utilizado para tratar epilepsia, inflamación y dolor crónico sin efectos psicoactivos. Otro compuesto es el tetrahidrocannabinol (THC), que en dosis controladas puede ayudar a estimular el apetito, reducir náuseas y aliviar espasmos musculares.

Estos medicamentos pueden presentarse en diversas formas, como cápsulas, ungüentos, inhaladores y parches.

Con información de Nicanor Alvarado