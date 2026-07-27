Brasil acude a la OMC por aranceles de Estados Unidos

El gobierno de Donald Trump impuso este mes dos rondas de aranceles a Brasil, que el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva ha denunciado como un intento de influir políticamente a menos de tres meses de unos comicios.

Brasil presentó este lunes un pedido de consultas a Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio (OMC) por las tarifas comerciales estadounidenses a varios productos brasileños, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El gobierno de Donald Trump impuso este mes dos rondas de aranceles a Brasil, que el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva ha denunciado como un intento de influir políticamente a menos de tres meses de unos comicios en los que buscará su reelección.

"Brasil presentó, el 27 de julio, pedido de consultas a Estados Unidos en el ámbito del sistema de solución de controversias de la OMC", indicó el comunicado, ya que "considera que las medidas estadounidenses son injustificadas e incompatibles" con las normas del comercio internacional.

El pedido de consultas a otro país antecede a la eventual apertura de un juicio sobre el caso en el marco de la OMC.

Brasil había tomado en 2025 la misma medida, cuando Washington le impuso otro conjunto de aranceles del 50% como represalia por un juicio por golpismo que llevó a la cárcel al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), padre del candidato derechista Flávio Bolsonaro, rival de Lula para octubre.

Ese primer castigo arancelario se revirtió luego en buena parte.

Estados Unidos impuso este mes nuevos aranceles a varios productos brasileños, de 25% por supuestas prácticas comerciales desleales y de 12,5% por supuesto uso de trabajo forzado.

Lula afirma que Flávio Bolsonaro, un aliado de Trump, alentó la presión arancelaria estadounidense en año electoral, algo que él desmiente.

Brasilia negó el sábado las visas a dos funcionarios estadounidenses que pretendían reunirse con autoridades electorales brasileñas, luego de que Flávio Bolsonaro cuestionara la fiabilidad del sistema de votación electrónica.