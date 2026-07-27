Keiko Fujimori elige a sus principales ministros antes de asumir como presidenta de Perú

Los demás integrantes de su próximo gabinete de 19 ministerios los dará a conocer el martes, tras la toma de mando, anunció.

La presidenta electa de Perú, la derechista Keiko Fujimori, designó este lunes a su vicepresidente como próximo jefe de gabinete, y a quienes serán su canciller y ministro de Economía, en las primeras designaciones antes de iniciar su gobierno el martes.

Una vez se posesione, deberá encarar la crisis de inseguridad que atraviesa el país andino, prevenir las amenazas del fenómeno climático El Niño y superar la grave inestabilidad política que dejó ocho presidentes en una década.

Luis Galarreta, su vicepresidente y uno de sus más cercanos aliados, será el presidente del Consejo de Ministros.

"Le he pedido (...) que lidere un gabinete unido, que trabaje con sentido de urgencia, que escuche a la ciudadanía y que su gestión se mida por los resultados", dijo Fujimori a la prensa en una sede partidaria en Lima.

Galarreta, exparlamentario de 55 años, militó por décadas en la democracia cristiana antes de pasarse en 2016 a las filas del fujimorismo.

La presidenta electa además designó para la cartera de Economía al economista Elmer Cuba, exdirector del Banco Central; mientras que el experiodista de televisión y excandidato presidencial Carlos Espá será su canciller.

Cuba señaló que como responsable de la política económica buscará combatir la evasión fiscal y tendrá como "obsesión" la "productividad de la economía, generar nuevos empleos y promover la cohesión social".

Fujimori reemplazará el 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar. Fue elegida para gobernar hasta 2031.

Los demás integrantes de su próximo gabinete de 19 ministerios los dará a conocer el martes, tras la toma de mando, anunció.