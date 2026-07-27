Concierto de órgano celebra el centenario de la Arquidiócesis de Panamá

El órgano cuenta con 2.570 tubos, 39 registros, tres teclados manuales y pedalera, características que lo convierten en uno de los instrumentos de mayor categoría en Panamá.

La Catedral Basílica Santa María la Antigua, en el Casco Antiguo, acoge este domingo el concierto de órgano "Armonía para el Espíritu", una presentación gratuita que forma parte de las actividades conmemorativas por los 100 años de la elevación de la diócesis a arquidiócesis de Panamá.

Fray Javier Mañas explicó que la creación de la Arquidiócesis marcó un hito para la Iglesia católica en el país al otorgarle plena autonomía eclesiástica.

"El título de arquidiócesis quiere decir que tiene su autonomía plena. Antiguamente se dependía de otras como Cartagena de Indias, Bogotá o, en primera instancia, Lima. Al crearse la Arquidiócesis de Panamá ya evidentemente tiene su autonomía", señaló.

El concierto reúne a dos maestros organistas provenientes de España, quienes interpretarán un repertorio de música barroca y de transición, además de la obra "Salve María la Antigua", de la compositora panameña Shelley Boyd. La presentación concluirá con la interpretación del Himno Nacional de Panamá.

Te puede interesar: Farmacias deberán cumplir nuevos controles para comercializar productos con cannabis medicinal

Manuel Cendoya, uno de los protagonistas de la jornada, explicó que el órgano de la Catedral Basílica, considerado el segundo órgano de tubos más importante del país. El instrumento fue instalado durante la restauración del templo con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y de la visita del papa Francisco en 2019 para la consagración del altar.

El órgano cuenta con 2.570 tubos, 39 registros, tres teclados manuales y pedalera, características que lo convierten en uno de los instrumentos de mayor categoría en Panamá. El único de similares características se encuentra en la Iglesia de La Merced, también ubicada en el Casco Antiguo.

Información de Luis Alberto Jiménez