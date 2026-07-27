Portugal también es duramente golpeado por incendios forestales

Uno de los objetivos es que 20 millones de personas tengan acceso a los antirretrovirales que previenen la propagación del VIH.

Varios incendios han sido declarados en el norte y el centro de Portugal, que movilizan este lunes por la tarde a más de 1.000 bomberos, respaldados por una veintena de aviones y helicópteros, según los servicios de protección civil.

Los focos de incendio más activos se registran en las regiones de Santarém (centro), Guarda, Braga y Bragança (norte), y afectan principalmente a zonas de matorrales, según los equipos de rescate.

Estos incendios se producen en un momento en que los termómetros vuelven a subir. Las temperaturas podrían alcanzar los 40 °C en varias regiones del centro y del sur del territorio portugués.

En este contexto, el riesgo de incendio se considera "máximo o muy elevado" en casi todo el país, a excepción de algunas zonas del litoral, donde sigue siendo "elevado o moderado", según el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA).

Relativamente poco afectado en las últimas semanas, Portugal había registrado hace aproximadamente un mes sus primeros incendios importantes del verano, un período marcado por una fuerte ola de calor.

El más grave de ellos, en el distrito de Viseu (centro), arrasó alrededor de 13.000 hectáreas de vegetación, lo que llevó a Lisboa a solicitar la ayuda del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

En días recientes, Portugal ha participado en los esfuerzos europeos contra los incendios enviando refuerzos, especialmente a Francia y España.

Devastado cada verano por los incendios forestales, Portugal sigue marcado por el recuerdo de los incendios de 2017, que causaron más de un centenar de muertos.

La península ibérica está particularmente expuesta a los efectos del cambio climático, responsable de olas de calor más frecuentes y de sequías prolongadas.

Portugal vivió el año pasado su verano más caluroso desde 1931.