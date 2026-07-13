Más de 7 mil denuncias por violencia doméstica se han presentado en 2026

Solo durante el mes de mayo se contabilizaron 1,618 denuncias, mientras que el promedio mensual alcanza los 1,541 casos.

Ciudad de Panamá/La violencia doméstica continúa siendo uno de los delitos con mayor incidencia en Panamá. En lo que va de 2026, el Ministerio Público ha recibido 7,707 denuncias en las distintas fiscalías del país.

Solo durante el mes de mayo se contabilizaron 1,618 denuncias, mientras que el promedio mensual alcanza los 1,541 casos, lo que evidencia la persistencia de este problema social.

Especialistas en salud mental advierten que la violencia doméstica genera graves consecuencias emocionales y psicológicas para las víctimas, afectando su bienestar y calidad de vida.

”La violencia a la mujer ha tenido un repunte en los casos de femicidio y también a nivel nacional hay un repunte en los casos de suicidio. Todos estos temas de maltrato psicológico y físico afectan considerablemente a las personas, sumado con lo que ya viene cargando la persona de por sí, lo que hace que sea una candidata a poder presentar estos trastornos de ansiedad o depresión”, indicó Roberto González, coordinador nacional de salud mental - Minsa.

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Los profesionales explican que las personas enfrentan diariamente situaciones de estrés, conflictos y otras circunstancias que pueden derivar en conductas violentas, por lo que insisten en la importancia de no normalizar este tipo de situaciones y buscar ayuda profesional de manera oportuna.

“Imaginense que constantemente nos están, señalando que no servimos para nada, que somos una basura, etc. esa persona termina, si no tiene las herramientas adecuadas, creyéndose eso y hay algo importante en la vida y es que el dolor es inevitable, pero podemos no sufrir por el dolor”, explicó Edwin Solís, psicólogo del Minsa.

Las autoridades también recuerdan que el Ministerio de Salud mantiene disponibles servicios de atención en salud mental en diferentes regiones del país para brindar apoyo psicológico y orientación a quienes lo requieran.

Con información de Jorge Quirós