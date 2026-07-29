David Bustamante interrumpe concierto para frenar a un fanático

El episodio, registrado en video por varios espectadores, se viralizó rápidamente en redes sociales y generó numerosas reacciones de apoyo hacia el cantante.

David Bustamante protagonizó uno de los momentos más comentados de su gira de verano al detener un concierto en Santander para intervenir ante el comportamiento de un asistente que, presuntamente bajo los efectos del alcohol, estaba alterando el desarrollo del espectáculo y afectando la experiencia del resto del público.

La presentación se llevó a cabo durante la Semana Grande de Santander, celebración en la que el artista cántabro fue el encargado de cerrar la programación musical con un concierto en la Plaza Porticada, un escenario especialmente significativo por tratarse de su tierra natal. Sin embargo, cuando interpretaba parte de su repertorio, decidió detener la actuación al percatarse de que uno de los asistentes estaba incomodando a quienes se encontraban cerca del escenario.

Lejos de ignorar la situación, Bustamante tomó el micrófono y se dirigió directamente al espectador para pedirle que respetara el ambiente del evento y permitiera que el resto de personas disfrutara del concierto. Con serenidad, el cantante expresó: “Si no te portas, te vas fuera, amigo. Las personas han venido a disfrutar. Por favor...”.

Tras unos instantes, el intérprete reiteró su mensaje y dejó claro que no permitiría que la conducta de una sola persona afectara la experiencia colectiva. Antes de retomar la música, señaló: “Si vuelve a molestar o algo no tenéis más que decirmelo y te tendrías que ir. Lo siento muchísimo, me encanta que estés aquí y te agradezco que estés como uno más, pero que la fiesta nuestra no perjudique la fiesta de los demás”.

Te puede interesar: Dakota Johnson sorprende como Marilyn Monroe en la esperada película Flesh Impact

Te puede interesar: Video viral de la presidenta de México en medio de inesperada pelea de perros

De acuerdo con los reportes, el asistente aseguró que únicamente había consumido un chupito. No obstante, al persistir la situación, el personal de seguridad intervino para retirarlo del recinto. Durante ese procedimiento, Bustamante volvió a dirigirse al público con un mensaje conciliador, buscando evitar cualquier tensión mientras el hombre abandonaba el lugar.

En ese momento, el artista pidió calma y colaboración para que todo se desarrollara sin incidentes. Desde el escenario manifestó: “Sin problemas, sin problemas. Suave, suave... Te lo agradezco de verdad, lo que pasa es que hay sitios para todo. Hay sitios para beber, sitios para escuchar y sitios para todos... Lo siento muchísimo, amigo”.

La intervención fue recibida con aplausos por parte de los asistentes, quienes respaldaron la decisión del cantante de priorizar el bienestar del público. Una vez restablecido el orden, el espectáculo continuó con normalidad y los asistentes pudieron disfrutar del resto del concierto sin nuevos contratiempos.

El video del momento comenzó a difundirse pocas horas después en diferentes plataformas digitales, donde miles de usuarios destacaron la actitud del artista. Entre los comentarios predominó el reconocimiento a la forma en que gestionó la situación, evitando confrontaciones innecesarias y defendiendo el derecho de los espectadores a disfrutar de la presentación en un ambiente seguro y respetuoso.

Con más de dos décadas de trayectoria desde su salto a la fama en Operación Triunfo, David Bustamante continúa recorriendo España con una intensa agenda de conciertos durante la temporada estival. Aunque el cantante no ha realizado declaraciones específicas sobre el incidente, sí compartió su satisfacción por regresar a actuar ante el público de su comunidad autónoma, asegurando que siempre resulta “emocionante volver a casa”.

Además de sus compromisos musicales, el intérprete atraviesa un periodo importante en el ámbito personal. En las próximas semanas celebrará el cumpleaños número 18 de su hija Daniella, fruto de su relación con la actriz Paula Echevarría, quien iniciará una nueva etapa universitaria tras alcanzar la mayoría de edad.

En el plano profesional, Bustamante también prepara su regreso al teatro musical. A partir de noviembre encabezará el elenco de El Zorro, espectáculo inspirado en la novela de Isabel Allende y acompañado por la música de los Gipsy Kings. Sobre este desafío artístico, el cantante afirmó: “Es un regalo poder interpretar a este personaje, es uno de los grandes superhéroes. No sabía cuándo iba a volver a hacer un musical, pero sabía que tenía que ser con algo muy especial y esto lo va a ser”, confirmando así uno de los proyectos más importantes de su carrera reciente.