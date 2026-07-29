Diputada Lilia Batista presidirá la Comisión de Educación; suplente de diputada de Vamos respaldó su elección

La diputada de Realizando Metas obtuvo cinco votos. Para escoger al vicepresidente fue necesaria una segunda votación, tras un empate entre Gertrudis Rodríguez y Betserai Richards.

Panamá/La diputada Lilia Batista, de Realizando Metas (RM), fue electa presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, en una votación marcada por el respaldo que recibió del suplente de la diputada de Vamos, Paulette Thomas.

Batista obtuvo cinco votos, frente a los tres alcanzados por Jorge Bloise, quien buscaba reelegirse; y uno recibido por Jairo Salazar. Para participar en la elección, Thomas habilitó a su suplente, Edilberto Guerrero, quien votó a favor de la diputada oficialista.

La elección de la vicepresidencia requirió una segunda ronda, luego de que Gertrudis Rodríguez, de Cambio Democrático, y Betserai Richards obtuvieran cuatro votos cada uno. Jairo Salazar recibió un voto.

En la segunda votación, Rodríguez fue elegido vicepresidente con el respaldo de Guerrero. De esta manera, el voto del suplente de Thomas inclinó el resultado después del empate inicial.

Tras asumir la presidencia de la comisión, Batista manifestó que “la educación es la única herramienta de igualar oportunidades, de construir ciudadanía y de sostener en el largo plazo la paz social”. Añadió que “el estudio tiene valor fundamental para el crecimiento social y laboral”.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, participó en el acto de instalación y juramentación de esta instancia legislativa, encargada de analizar las iniciativas relacionadas con la educación, la cultura y el deporte.

Con información de Elizabeth González.