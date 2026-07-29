Arroz, menestras y sardinas, entre los productos más buscados en la feria del IMA en Bugaba

Residentes de distintas comunidades de Chiriquí acudieron a la feria organizada por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en Bugaba para adquirir productos de la canasta básica a precios accesibles. Durante la jornada, los compradores solicitaron que estas actividades se realicen de forma permanente.

Bugaba, Chiriquí/Miles de personas acudieron a la feria organizada por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en los terrenos del antiguo ferrocarril, en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, para adquirir productos de la canasta básica a precios más económicos.

Desde tempranas horas, residentes de comunidades como Volcán, Cerro Punta, Renacimiento y otros sectores cercanos se trasladaron hasta el lugar para aprovechar las ofertas en alimentos esenciales.

Entre los productos más demandados destacaron el arroz, las menestras, las sardinas y otros alimentos que, según los compradores, representan un importante ahorro para el presupuesto familiar.

Durante la jornada, varios ciudadanos también solicitaron que este tipo de ferias se establezcan de manera permanente, especialmente para beneficiar a adultos mayores y personas con discapacidad que enfrentan dificultades para desplazarse largas distancias.

Los asistentes coincidieron en que estas iniciativas permiten acceder a alimentos básicos a menor costo, especialmente aquellos que llegan directamente del productor al consumidor, contribuyendo a aliviar el gasto de las familias en medio del aumento del costo de vida.

Con información de Demetrio Ábrego