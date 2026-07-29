Estudiante del IPHE habría sido agredido por otros alumnos en Coclé; madre presenta denuncia ante la Fiscalía

La mujer presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Coclé tras asegurar que su hijo, estudiante del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) de Aguadulce, fue presuntamente agredido por otros alumnos. Además de solicitar una investigación, pidió medidas de protección para el adolescente y cuestionó la actuación del personal del plantel.

Coclé/Una madre de familia presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Coclé luego de que su hijo, de 16 años y estudiante del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) de Aguadulce, presuntamente fuera agredido por otros alumnos del mismo centro educativo.

Según relató, el hecho ocurrió fuera de las instalaciones del plantel al finalizar la jornada escolar. Sin embargo, aseguró que encontró al adolescente herido dentro del centro educativo, detrás de un pupitre, llorando y con el rostro ensangrentado. "Encontré a mi hijo tirado detrás de un pupitre, llorando, ensangrentado, mientras todo el personal docente estaba afuera del salón. No había nadie vigilándolo", manifestó la madre.

La mujer afirmó que fue ella quien tuvo que trasladar al menor al Hospital Regional Rafael Estévez para que recibiera atención médica, ya que, según su versión, ningún funcionario del plantel solicitó una ambulancia ni se acercó para conocer el estado de salud del estudiante. "Yo tuve que socorrer a mi hijo y llevarlo al hospital. Ningún personal de la escuela se acercó a ver cómo estaba. Hasta el día de hoy no me han dado una respuesta", expresó.

La madre también aseguró que el adolescente enfrenta una afectación emocional tras lo ocurrido y que acudió al Ministerio Público para solicitar medidas de protección. "Mi hijo tiene una crisis psicológica. Estoy aquí buscando una medida de protección para él. No quiero que otro niño pase por esto", sostuvo.

Asimismo, pidió al Ministerio de Educación investigar lo sucedido, al considerar que los derechos de su hijo fueron vulnerados y que no se siguieron los protocolos correspondientes para atender la situación.

De acuerdo con su testimonio, permaneció cerca de 45 minutos antes de llegar al lugar y señaló que la explicación que recibió fue que, al haber ocurrido la presunta agresión fuera del plantel, no se activó el servicio de emergencias.

Entretanto, la directora regional del Ministerio de Educación (Meduca) en Coclé informó que la institución ya mantiene comunicación con la dirección del IPHE de Aguadulce y con la supervisión nacional del centro especializado, además de brindar acompañamiento a la familia.

La funcionaria indicó que se está a la espera de un informe oficial para determinar las acciones que correspondan, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos. La Fiscalía Regional de Coclé recibió la denuncia y deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió la presunta agresión.

Con información de Nathali Reyes