FAO entrega al MIDA kits, equipos y material educativo para combatir el gusano barrenador en Panamá

Los equipos e insumos, entregados por la FAO, serán utilizados para fortalecer la vigilancia epidemiológica, la toma de muestras y las campañas de educación sanitaria dirigidas a productores y técnicos, con el objetivo de reforzar la prevención y el control del gusano barrenador del ganado en Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) recibió un lote de insumos donados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para fortalecer las labores de vigilancia, prevención y control del gusano barrenador del ganado, una enfermedad que representa una amenaza para la producción pecuaria en Panamá y otros países de Mesoamérica.

La entrega forma parte del proyecto "Asistencia técnica de emergencia para fortalecer las capacidades de vigilancia, prevención y control epidemiológico del Gusano Barrenador del Ganado en Mesoamérica", impulsado por la FAO.

Entre los materiales entregados se incluyen insumos para la elaboración de kits destinados a la toma y envío de muestras, además de guantes, botas, chalecos multiuso y material informativo como trípticos, afiches, gorras y banners.

Estos recursos serán utilizados para fortalecer el trabajo de campo de los equipos técnicos y apoyar las campañas de educación sanitaria dirigidas a productores, técnicos agropecuarios y comunidades.

El director nacional encargado de Salud Animal, Lester Reyes, destacó que esta cooperación contribuirá a fortalecer las capacidades institucionales para proteger la sanidad animal y la salud pública veterinaria.