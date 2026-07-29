Interpol Panamá extradita a alias ‘Gordo Pibe’ desde Colombia

Alias "Gordo Pibe" fue capturado el pasado 26 de mayo en la ciudad de Medellín, Colombia.

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Panamá, hizo efectiva la extradición desde la República de Colombia de Jorge Antonio Zurita, alias "Gordo Pibe", quien era requerido por su presunta vinculación a delitos relacionados con drogas.

El extraditado arribó al Aeropuerto Internacional de Tocumen bajo la custodia de unidades de Interpol Panamá y mediante un estricto dispositivo de seguridad. Posteriormente, fue trasladado para los trámites correspondientes.

Alias "Gordo Pibe" fue capturado el pasado 26 de mayo en la ciudad de Medellín, Colombia, mediante acciones coordinadas entre los organismos de seguridad de ambos países. Se mantenía prófugo de la justicia panameña desde el año 2023.

La Policía Nacional reafirma su compromiso de fortalecer la cooperación internacional y las acciones operativas para ubicar, capturar y poner a disposición de las autoridades competentes a personas requeridas por la justicia.

De acuerdo con las investigaciones, la pandilla "Kill the Nasty", en donde ‘Gordo Pibe’ figura como el presunto líder, opera como brazo financiero de la organización criminal 'Sam 23', vinculada a organizaciones que mantienen nexos con estructuras criminales de narcotráfico en Colombia, como el Clan del Golfo.

El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, se hizo eco de la noticia a través de sus redes sociales y advirtió a través de su cuenta de X que "Medellín no es refugio de criminales".

Esta organización criminal utilizaba a Panamá como centro estratégico para el tráfico de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos y Europa, según indicó Gutiérrez.