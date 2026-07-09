Victoria Ruffo rompe el silencio sobre su matrimonio y aclara los rumores de separación

La reconocida actriz mexicana decidió aclarar públicamente cuál es la situación de su matrimonio y explicar cómo han logrado mantener sólida su relación después de 25 años de casados, pese a vivir en países diferentes por motivos profesionales.

Los comentarios sobre una posible ruptura entre la actriz Victoria Ruffo y Omar Fayad volvieron a cobrar fuerza en los últimos meses debido a la distancia que existe entre ambos desde que el político asumió funciones diplomáticas en Europa.

Sin embargo, la reconocida actriz mexicana decidió aclarar públicamente cuál es la situación de su matrimonio y explicar cómo han logrado mantener sólida su relación después de 25 años de casados, pese a vivir en países diferentes por motivos profesionales.

Las especulaciones comenzaron cuando Fayad fue nombrado embajador de México en el Reino de Noruega, un cargo que lo llevó a establecer su residencia en ese país, mientras Ruffo continuó desarrollando su carrera artística en México. La separación física alimentó versiones sobre un supuesto divorcio, aunque la pareja ha preferido mantenerse al margen de los rumores y centrarse en sus respectivos compromisos laborales.

Recientemente, ambos reaparecieron juntos durante el Festival Internacional de Sochi, celebrado en Rusia, donde la protagonista de exitosas telenovelas recibió un reconocimiento por su amplia trayectoria en la televisión. La actriz asistió al evento acompañada por su esposo y por sus hijos en común, Anuar y Victoria, una imagen que llamó la atención al mostrar nuevamente a la familia reunida en una ocasión especial.

Tras ese viaje, Victoria Ruffo compartió algunos detalles sobre la celebración, revelando que el encuentro también tuvo un significado muy personal para ambos. La intérprete explicó que aprovecharon la ocasión para conmemorar una fecha importante dentro de su historia como pareja. “Además, fuimos a festejar que cumplimos 25 años de casados. Entonces, fuimos a festejar nuestro aniversario también”, comentó.

La actriz añadió que las celebraciones familiares siempre han sido una constante en su relación. “Como siempre, los aniversarios los pasamos en familia”, señaló al recordar cómo acostumbran compartir esos momentos junto a sus seres queridos, incluso cuando las obligaciones profesionales dificultan coincidir con frecuencia.

Te puede interesar: Elliot Page sorprende con su verdadero personaje en La Odisea y no es Aquiles

Te puede interesar: Adam Sandler sorprendió al llamar a la policía tras asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Durante la conversación también respondió a quienes interpretan la distancia geográfica como una señal de crisis matrimonial. Entre risas reconoció: “Bueno, separados sí estamos”, aunque inmediatamente aclaró el verdadero motivo de esa situación al precisar: “Eso sí, por trabajo”. Con esa explicación descartó que la separación física responda a problemas personales o a un proceso de divorcio.

La protagonista de Corona de Lágrimas destacó que la fortaleza de su matrimonio se basa en el respeto mutuo y en la comprensión que ambos han demostrado desde el inicio de su relación. Según explicó, las responsabilidades profesionales nunca representaron un obstáculo porque ambas partes establecieron desde un principio cuáles serían sus prioridades y la forma de apoyarse mutuamente.

En ese sentido afirmó: “Siempre les he dicho que la relación con mi marido es muy fuerte y muy especial, porque hay mucho entendimiento y comprensión a nuestras carreras, pero desde un principio”. Posteriormente agregó: “Se planteó muy bien antes de casarnos quiénes éramos, qué hacíamos y qué queríamos seguir haciendo, por eso yo he seguido trabajando y lo he apoyado en su trabajo”.

No es la primera vez que Ruffo aborda públicamente el impacto que ha tenido la distancia en su vida familiar. Meses atrás ya había explicado que, pese a vivir en países distintos, ambos organizan sus agendas para mantener el contacto y compartir tiempo juntos siempre que sus compromisos lo permiten.

En aquella ocasión explicó: “Cuando tenemos nuestros tiempos, o él viene o yo voy. Tampoco tengo que informarles cada cuándo, pero la pareja funciona”. Además, resumió las bases sobre las que, asegura, continúa construyéndose su matrimonio al afirmar: “Hay amor, comprensión, hay admiración. Entonces pues, habiendo todo eso, no hay problema”.

Con estas declaraciones, Victoria Ruffo puso fin a las especulaciones sobre una posible separación definitiva y reafirmó que su matrimonio con Omar Fayad continúa fortalecido a pesar de la distancia. La actriz dejó claro que la residencia de su esposo en Noruega responde exclusivamente a sus responsabilidades diplomáticas y que ambos mantienen una relación basada en el apoyo mutuo, la confianza y el compromiso que han construido durante más de dos décadas juntos.