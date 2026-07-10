Erling Haaland conquista con su exigente dieta vikinga y una canción viral de la Tigresa del Oriente

El futbolista se ha consolidado como una de las grandes figuras del Mundial 2026 , no solo por su extraordinario rendimiento con la selección de Noruega , sino también por el fenómeno mediático que lo rodea fuera de los estadios.

Mientras se prepara para el decisivo enfrentamiento frente a Inglaterra por un lugar en las semifinales, el delantero del Manchester City acapara titulares por dos motivos muy distintos: el estricto régimen físico que sostiene su impresionante nivel competitivo y el inesperado homenaje musical que recibió de La Tigresa del Oriente, quien le dedicó una canción convertida en tendencia en redes sociales.

El atacante noruego Erling Haaland atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. A sus 25 años acumula goles en todos los partidos disputados durante el campeonato, incluidos los dos tantos que resultaron determinantes para eliminar a Brasil. Con una estatura de 1,96 metros y un peso cercano a los 87 kilogramos, Haaland mantiene una impresionante eficacia goleadora que lo ha convertido en la principal esperanza ofensiva de su país.

Detrás de ese desempeño existe una rutina basada en la disciplina absoluta. El futbolista consume alrededor de 6.000 calorías diarias, una cifra muy superior a la recomendada para un adulto promedio. Su alimentación incluye alimentos como hígado, corazón y riñón, dentro de una dieta inspirada en antiguas tradiciones nórdicas, además de huevos, miel cruda, pan de masa madre, pescado y carne de alta calidad. Entre sus preferencias también figuran los filetes tomahawk, el chuletón, la lasaña preparada por su padre y, ocasionalmente, los kebabs.

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El propio delantero ha explicado que el rendimiento deportivo exige compromiso permanente. En uno de los videos publicados en su canal afirmó: “Hay que ser un atleta las 24 horas del día, los 7 días de la semana; no se trata solo de las dos horas que dura el partido”. Esa filosofía también se refleja en sus hábitos diarios, que incluyen entrenamiento de fuerza, remo, carreras de velocidad, sesiones de resistencia y una rutina que contempla alrededor de mil abdominales y cientos de flexiones.

El descanso ocupa un lugar prioritario en su preparación. Haaland evita utilizar dispositivos electrónicos antes de dormir, emplea gafas para bloquear la luz azul durante las siestas, utiliza tapones para los oídos y hasta coloca cinta adhesiva sobre sus labios para favorecer la respiración nasal mientras duerme. Sobre este aspecto ha sido contundente al afirmar: “Creo que dormir es lo más importante del mundo”.

Cada mañana comienza exponiéndose a la luz solar para favorecer su ritmo circadiano. Después disfruta de una taza de café con leche cruda y realiza una caminata al aire libre antes de iniciar los entrenamientos. El futbolista también explicó: “Lo primero que hago por la mañana es exponerme al sol; es bueno para el ritmo circadiano”. Más adelante añadió: “Para mí, el café es un superalimento, si se prepara correctamente. Depende del momento en que se tome. También necesitamos un poco de leche. La leche también es un superalimento. Es buena para el estómago y para la piel”.

Mientras su preparación física genera admiración, el goleador también protagoniza uno de los fenómenos virales más llamativos del torneo. La Tigresa del Oriente decidió dedicarle una canción inspirada en el tema "Moscú", adaptando la letra para destacar sus cualidades futbolísticas. En el video interpreta frases como “No es un humano, es Haaland” y “es de otro planeta, mete muchos goles”, además de compararlo con personajes de la cultura popular y mencionar su característico festejo de robot.

Al finalizar la interpretación, la cantante peruana envía un mensaje dirigido al delantero: “Les mando garritas vikingas de Tu Tigresa del Oriente”, además de definirlo como su "amor platónico". Antes del estreno del videoclip ya había compartido imágenes abrazando una figura de cartón del atacante y escribió: “Las girls descubriendo la existencia de Haaland”, publicaciones que multiplicaron las reacciones en redes sociales.

Entre su dieta vikinga, la disciplina que sostiene su extraordinario rendimiento y el inesperado homenaje musical llegado desde Perú, Erling Haaland continúa ampliando su impacto más allá del fútbol, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026 tanto dentro como fuera de la cancha.