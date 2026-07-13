La princesa de Gales y un desfile de celebridades brillan en Wimbledon durante la final

El torneo volvió a reunir a la realeza británica, figuras del entretenimiento y grandes exponentes del deporte en un fin de semana que combinó tenis de alto nivel con una destacada presencia de celebridades.

La princesa Catalina de Gales encabezó la lista de invitados ilustres durante la final femenina del campeonato, mientras que la definición masculina también atrajo a reconocidos actores, músicos, diseñadores y deportistas al emblemático All England Club.

La princesa de Gales ocupó un lugar en el tradicional Palco Real, reafirmando una vez más su estrecho vínculo con el torneo más prestigioso del circuito. Su presencia volvió a captar la atención del público y de los medios internacionales, consolidando una imagen habitual en uno de los eventos deportivos más importantes del calendario británico.

No fue la única ocasión en la que Catalina asistió al campeonato. Días antes también había acudido a las instalaciones de Wimbledon junto al extenista Andy Murray, una de las máximas figuras del deporte británico, compartiendo actividades relacionadas con el certamen y respaldando el desarrollo del torneo.

En la final femenina también estuvieron presentes destacadas personalidades del mundo del espectáculo. Entre ellas figuraron la actriz Jodie Foster, la protagonista de Emily in Paris, Lily Collins, y Hannah Waddingham, ampliamente reconocida por su participación en la serie Ted Lasso. Su asistencia volvió a demostrar el atractivo que Wimbledon ejerce sobre figuras internacionales de distintos ámbitos.

Dentro de la competencia deportiva, la checa Linda Nosková logró conquistar el título femenino, firmando una actuación que la llevó a quedarse con uno de los trofeos más codiciados del tenis profesional. Su victoria marcó uno de los momentos más importantes de esta edición del campeonato y consolidó su nombre entre las protagonistas del circuito internacional.

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La expectación continuó durante la final masculina, donde Jannik Sinner y Alexander Zverev protagonizaron un duelo seguido por miles de aficionados tanto en las tribunas como alrededor del mundo. La definición reunió nuevamente a una nutrida lista de invitados de renombre que aprovecharon la ocasión para disfrutar del espectáculo desde la cancha central.

Entre los asistentes destacaron Ben Stiller, Jennifer Lopez, Nicole Kidman, Tom Hiddleston, Anna Wintour, Dustin Hoffman, Rami Malek, Daisy Edgar-Jones y Fabien Frankel, además del futbolista Serge Gnabry, integrante del Bayern Múnich, y los músicos Konan & Krept. La diversidad de invitados confirmó una vez más el carácter internacional de Wimbledon, convertido en un punto de encuentro para representantes del deporte, la moda, el cine y la música.

La Familia Real británica también acompañó la jornada decisiva del torneo masculino. Además de la presencia de Catalina de Gales, asistieron el príncipe Guillermo y sus hijos George, Charlotte y Louis, quienes siguieron el encuentro desde las gradas del All England Club y compartieron con el público algunos de los momentos más destacados de la definición.

En el plano deportivo, Jannik Sinner consiguió defender exitosamente el título tras imponerse a Alexander Zverev por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4, en un partido que se extendió durante 3 horas y 46 minutos. El tiempo del encuentro adquirió especial relevancia porque el italiano llegaba con un registro de nueve derrotas consecutivas en partidos de Grand Slam que habían superado las tres horas y cincuenta minutos de duración. Al finalizar apenas cuatro minutos antes de ese límite, logró romper con una estadística que había acompañado buena parte de su carrera.

Gracias a esta nueva conquista en Wimbledon, Sinner reforzó su posición como líder del ranking ATP, alcanzando un total de 13.450 puntos. La amplia ventaja sobre sus principales perseguidores lo mantiene como el gran referente del circuito masculino y lo acerca a cerrar la temporada como número uno del mundo, siempre que mantenga el rendimiento exhibido durante una campaña en la que volvió a demostrar por qué figura entre los mejores tenistas de la actualidad.