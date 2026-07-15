Tom Holland revela que intentó contactar a Erling Haaland y nunca le respondió

El actor sorprendió al compartir una anécdota que rápidamente llamó la atención de los seguidores del cine y el fútbol.

Tom Holland confesó que intentó ponerse en contacto con Erling Haaland para invitarlo a cenar, pero el delantero noruego nunca respondió al mensaje. La historia fue contada durante su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde explicó cómo surgió el intento de conocer personalmente a una de las mayores figuras del fútbol mundial.

La conversación comenzó cuando Jimmy Fallon recordó una publicación difundida en la red social X, en la que se aseguraba que Haaland no contestó el mensaje porque desconocía la identidad del protagonista de Spider-Man. El presentador citó el contenido de esa publicación al comentar: “Erling Haaland no tenía ni idea de quién era Tom Holland cuando le envió un mensaje directo y le propuso quedar. No ve películas, así que pensó que era un desconocido”.

A continuación, Fallon quiso confirmar si la historia era cierta y preguntó directamente al actor si realmente había enviado ese mensaje privado al futbolista. Holland respondió sin rodeos y reconoció que la versión era verdadera. Además, explicó que la experiencia terminó convirtiéndose en una lección de humildad pese a la popularidad que ha alcanzado gracias a su carrera en Hollywood.

Con humor, el intérprete recordó el episodio y señaló: “Sí. Sí, y te diré algo, es que ese es precisamente el tipo de experiencia que te hace humilde y que es importante para los actores. Ya sabes, piensas: ‘Le enviaré un mensaje, lo invitaré a cenar’, y ni siquiera hay respuesta, ni excusa, ni ‘Estoy ocupado esta noche, juego al fútbol’, nada”. La confesión provocó las risas del público presente en el estudio.

El actor explicó que decidió escribirle al delantero del Manchester City después de verlo durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, celebrado a comienzos de junio. Ambos coincidieron en el exclusivo evento deportivo, aunque permanecían en espacios diferentes. Al observar que el futbolista se encontraba en una suite cercana, Holland pensó que era una buena oportunidad para intentar conocerlo.

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Al recordar ese momento, relató: “Estaba viendo correr a Lewis y lo vi. Estaba en una suite VIP frente a la mía, y pensé que debía intentarlo. Le envié un mensaje de texto”. Sin embargo, la iniciativa nunca obtuvo respuesta y el encuentro que imaginaba no llegó a concretarse.

Más adelante, el protagonista de Spider-Man volvió a bromear sobre lo ocurrido y reconoció que jamás imaginó terminar contando públicamente aquella historia. Entre risas comentó: “Nunca imaginé que hablaría de esto en televisión en directo, pero aquí estamos”. Su reacción reflejó que tomó el episodio con naturalidad y sin darle mayor importancia.

Durante la entrevista también surgió la posibilidad de un futuro encuentro entre ambos. Fallon preguntó si todavía aceptaría compartir una cena con el goleador noruego, aunque Holland respondió que ahora veía esa posibilidad más complicada debido al reciente enfrentamiento entre las selecciones de Inglaterra y Noruega en la Copa del Mundo.

El partido, disputado el 11 de julio en Miami, terminó con una victoria inglesa por 2-1, resultado que permitió a Inglaterra avanzar a las semifinales del torneo y dejó eliminada a la selección noruega. Ante ese contexto, el actor comentó en tono humorístico que probablemente Haaland aún seguía afectado por la derrota, mientras Fallon coincidió en que el futbolista necesitaría tiempo para asimilar la eliminación.

Pese a la curiosa historia del mensaje sin respuesta, Tom Holland dejó claro que mantiene una profunda admiración por el delantero. Durante la conversación lo describió como un futbolista “increíble” y destacó su enorme calidad dentro del deporte. Además, expresó su entusiasmo por el desempeño de Inglaterra en el Mundial, asegurando que el equipo atraviesa un momento muy positivo y que observa un ambiente de confianza alrededor de la selección, con expectativas de competir seriamente por el título.