Britney Spears rompe el silencio tras verse en el techo de un vehículo en plena autopista

Tras la circulación de las imágenes, Britney Spears compartió una publicación en su cuenta de Instagram acompañada por una fotografía del momento. Allí cuestionó la manera en que el episodio fue interpretado públicamente y defendió su versión de los hechos con un mensaje dirigido a sus seguidores.

La cantante Britney Spears volvió a convertirse en tendencia después de que se difundieran fotografías en las que aparece asomándose por el techo corredizo de un vehículo mientras circulaba por una autopista de Los Ángeles.

Las imágenes, captadas el pasado 8 de julio en la autopista 101, cerca del sector de Studio City, generaron un amplio debate en redes sociales y medios de entretenimiento. Días después de la publicación del material, la artista decidió pronunciarse públicamente para responder a las interpretaciones que surgieron alrededor del episodio.

Las fotografías muestran a la cantante de pie a través del techo corredizo de una camioneta Mercedes-Benz negra, con los brazos apoyados sobre el techo y la cabeza inclinada hacia atrás mientras el vehículo avanzaba entre el tráfico. De acuerdo con los reportes difundidos por diversos medios estadounidenses, el automóvil se desplazaba a una velocidad aproximada de 72 kilómetros por hora y la escena se prolongó durante cerca de dos minutos antes de que abandonara la autopista.

Tras la circulación de las imágenes, Britney Spears compartió una publicación en su cuenta de Instagram acompañada por una fotografía del momento. Allí cuestionó la manera en que el episodio fue interpretado públicamente y defendió su versión de los hechos con un mensaje dirigido a sus seguidores. La cantante escribió: “Lo que la gente ve son dos segundos de locura de mí inclinándome hacia los señores. Sin embargo, los días y horas de mi realidad. Nada es lo que parece. Creo que necesito salir por el techo un poco más”.

Según la información divulgada por medios especializados, la artista vestía un minivestido color beige durante el trayecto y viajaba desde su residencia en Thousand Oaks, al norte de Los Ángeles. Posteriormente, tanto Spears como el conductor fueron vistos realizando una parada en una estación de servicio antes de continuar su recorrido.

Una fuente cercana al episodio explicó que la cantante únicamente buscaba observar las condiciones del tráfico debido a la congestión registrada en la autopista. De acuerdo con esa versión, “Britney se asomó por el techo corredizo un instante. Quería ver cómo estaba el tráfico más adelante, ya que los coches se habían detenido”. La misma persona añadió que la intérprete “quería comprobar cuánto tiempo estarían retrasados”, descartando que existiera alguna intención de realizar una acción peligrosa o llamar la atención deliberadamente.

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Ese mismo testimonio aseguró que la conducta respondía a una costumbre de la infancia de la cantante. Según la fuente, Britney Spears “solía hacer esto todo el tiempo cuando era niña y crecía en el sur” de Estados Unidos y “no tenía intención de hacer nada malo”.

La aparición de estas imágenes se produce pocas semanas después de otra situación ampliamente comentada en torno a la artista. En mayo, distintos reportes señalaron que Spears había protagonizado un comportamiento inusual durante una cena en el restaurante Blue Dog Tavern, en Sherman Oaks. Sin embargo, sus representantes rechazaron esas versiones y calificaron los relatos difundidos como “completamente exageradas”.

El portavoz de la cantante explicó que Spears se encontraba acompañada por un asistente y un guardaespaldas y que simplemente relataba una anécdota relacionada con su mascota. En ese contexto precisó: “Simplemente estaba contando cómo su perro les ladraba a los vecinos. En ningún momento puso a nadie en peligro con un cuchillo. Estaba cortando su hamburguesa por la mitad”.

El comunicado también cuestionó la cobertura mediática sobre la artista y concluyó con una firme declaración: “Este ataque constante a todo lo que hace es exactamente lo mismo que ocurrió hace 20 años cuando los medios intentaron presentar a Britney como una mala persona. Esto es ridículo y tiene que parar ya”.

El mensaje difundido por Britney Spears también llega meses después de enfrentar un proceso judicial relacionado con un incidente de tránsito ocurrido en marzo en el condado de Ventura, California. Como parte de la resolución del caso, la cantante recibió 12 meses de libertad condicional, una multa económica, la obligación de asistir a un programa sobre conducción bajo los efectos del alcohol y consultas periódicas con especialistas en salud mental, medidas que marcaron uno de los episodios más recientes de su vida pública.