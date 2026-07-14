Liam Gallagher sorprende con un mensaje a los hinchas argentinos antes de la semifinal

La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra sumó un inesperado protagonista fuera de las canchas.

Liam Gallagher, histórico cantante de Oasis, publicó un mensaje en su cuenta de X dirigido a los aficionados argentinos que rápidamente se volvió viral. La combinación de afecto hacia el público del país sudamericano y su apoyo incondicional a la selección inglesa generó miles de comentarios, respuestas y muestras de cariño en las redes sociales.

A solo un día del esperado encuentro, el músico británico compartió una reflexión que reflejaba el conflicto entre su vínculo con los seguidores argentinos y su pasión por el fútbol. En su publicación escribió: “Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”. La frase se propagó rápidamente entre usuarios de distintos países y se convirtió en uno de los temas más comentados de la antesala del partido.

El mensaje acumuló decenas de miles de visualizaciones en pocas horas y dio lugar a un intercambio cargado de humor entre Gallagher y los aficionados argentinos. Lejos de responder con críticas, la mayoría de los comentarios destacaron el cariño que el artista ha construido durante décadas gracias a sus múltiples conciertos en el país y a la estrecha relación que mantiene con su público latinoamericano.

Entre las respuestas más compartidas apareció una propuesta que rápidamente llamó la atención de otros usuarios. Un seguidor le escribió: “Bueno Liam, ¿qué te parece un desafío? Si gana Argentina vuelves a dar unos recitales aquí. Y si Argentina pierde vuelves a dar unos recitales aquí”, un comentario que resumía el entusiasmo de los fanáticos por volver a verlo sobre un escenario argentino, independientemente del resultado deportivo.

Otros mensajes destacaron que la rivalidad futbolística no modificaba el afecto que existe hacia el cantante. Uno de ellos expresó: “Más allá del resultado, a vos te consideramos casi argentino y te queremos igual”, mientras que otro añadió: “Pero está muy bien que quieras que tu equipo nos gane y pase a la final... no pasa nada Liam, acá se te vamos a seguir queriendo igual que siempre”. Las respuestas reflejaron un ambiente relajado y de respeto mutuo en medio de una cita deportiva cargada de historia.

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Uno de los intercambios que más repercusión alcanzó comenzó cuando una usuaria comentó: “Estaba tan listo para pelear con Liam por Argentina vs. Inglaterra y ahora ¿él elige la paz?”. Gallagher respondió con una frase breve que provocó nuevas reacciones entre sus seguidores: “Estoy asustado”. El comentario fue interpretado como una muestra del tono desenfadado con el que el artista decidió participar en la conversación previa al encuentro mundialista.

El diálogo continuó cuando otro usuario puso en duda el optimismo del músico respecto a las posibilidades de Inglaterra, recordando antiguas predicciones relacionadas con el Manchester City. Sin perder el entusiasmo, el cantante respondió: “Escucha, Argentina es mega, tienen a Messi y todo eso, pero tengo el presentimiento de que vamos a ganar el Mundial”, dejando claro que, pese a su admiración por el país sudamericano, mantiene intacta su confianza en la selección inglesa.

La publicación llegó en un contexto especialmente significativo para ambos países. Cada enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en una Copa del Mundo despierta un enorme interés debido a los antecedentes deportivos y al peso histórico que acompaña esta rivalidad, considerada una de las más intensas del fútbol internacional.

Argentina alcanzó la semifinal después de superar a Suiza, mientras que Inglaterra consiguió el pase tras eliminar a Noruega. Con ambos equipos buscando un lugar en la gran final del Mundial 2026, el mensaje de Liam Gallagher añadió un ingrediente inesperado a una previa ya de por sí cargada de expectativa. Su cercanía con el público argentino, cultivada durante años gracias a los conciertos de Oasis y a sus proyectos como solista, volvió a quedar en evidencia, demostrando que la música puede tender puentes incluso en medio de una de las rivalidades futbolísticas más emblemáticas del planeta.