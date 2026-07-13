Taylor Swift: su productor borró por error la invitación a la boda al confundirla con un spam

Una equivocación con un mensaje de texto terminó convirtiéndose en una de las historias más llamativas surgidas después de la boda de la artista y Travis Kelce .

El protagonista fue el reconocido productor musical Garret “Jacknife” Lee, colaborador de la cantante durante la grabación del álbum Red, quien eliminó la invitación al enlace al pensar que se trataba de un intento de fraude digital. La curiosa anécdota fue revelada por su esposa, Melissa Garner Lee, en un ensayo en el que relató cómo ambos perdieron la oportunidad de asistir a una de las ceremonias más comentadas del año.

Melissa, psicoterapeuta especializada en terapia familiar y de pareja, explicó que descubrió lo ocurrido después de ver las imágenes de la celebración protagonizada por la estrella del pop y el jugador de la NFL. Convencida de que su esposo debía haber sido invitado por la estrecha relación profesional que mantuvo con Swift, le preguntó por qué no figuraban entre los asistentes.

Fue entonces cuando Jacknife Lee confesó que sí había recibido un mensaje relacionado con la ceremonia, aunque nunca respondió. Según recordó Melissa, el productor le explicó: “Sí... ¿recuerdas que te dije que recibí un mensaje de texto de su representante? Pero no respondí”. Al preguntarle por qué había ignorado la comunicación, él respondió con naturalidad: “No sonaba como él”.

La terapeuta sospechó inmediatamente que el mensaje podría haber sido enviado por algún integrante del equipo de la cantante y compartió esa posibilidad con su esposo. La reacción del productor fue breve y reveladora: “Oh”. Poco después comprobó que la invitación era completamente auténtica, aunque admitió que nunca abrió el enlace porque creyó que alguien “estaba tratando de hackear mi agenda de contactos o algo así”.

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Melissa reconoció que la situación le produjo una mezcla de sorpresa y frustración, especialmente porque la invitación incluía una solicitud para confirmar la asistencia. En su relato expresó con humor cómo vivió ese momento al escribir: “Llevamos 32 años casados y hemos vivido en la misma casa todo ese tiempo, pero al parecer ocupamos dos mundos diferentes”.

La experiencia también la llevó a reflexionar sobre muchas de las conversaciones que mantiene con sus pacientes. En ese sentido confesó: “He conocido a muchas mujeres que dicen que sus esposos no las entienden. En ese momento, pude identificarme con ellas en un nivel completamente nuevo”. La autora utilizó la anécdota para ilustrar cómo pequeñas diferencias de percepción pueden generar situaciones inesperadas incluso después de décadas de matrimonio.

Cuando el productor le preguntó por qué le daba tanta importancia a esa invitación, Melissa explicó que el interés iba mucho más allá del atractivo mediático del evento. En su ensayo señaló: “Quería ir porque me habría dado un poco de esperanza”. Más adelante añadió que asistir le habría transmitido “esperanza en el amor”, “esperanza de que todavía existe algo bueno en el mundo” y “quizá esperanza en Estados Unidos en un momento oscuro”._ Además, reconoció su entusiasmo por la posibilidad de disfrutar la música en directo durante la celebración al escribir: “Y, obviamente, me habría encantado escuchar a los invitados musicales. O sea... ¡se suponía que Stevie Nicks iba a tocar!”.

Según relató, Jacknife Lee terminó disculpándose por el error y buscó compensarla invitándola a disfrutar de su comida favorita. Con el paso de los días, Melissa decidió relativizar el episodio y concluyó: “Después de calmarme, pensé que nuestras vidas están llenas de cosas mucho más importantes de las que preocuparnos que la boda de Taylor Swift. Cada día ocurre algo terrible en algún lugar. Así que, pese a mi decepción y frustración, lo perdoné”. Finalmente cerró con una reflexión cargada de humor: “Una boda perdida no será lo que nos destruya. Somos más fuertes que eso. Aun así, habría sido divertido ver su vestido”.

A lo largo de su carrera, Jacknife Lee se ha consolidado como uno de los productores más influyentes del pop y el rock, trabajando con U2, Snow Patrol, R.E.M., The Killers y Taylor Swift. En el álbum Red participó como productor y coautor de The Last Time, interpretada junto a Gary Lightbody. Curiosamente, la cantante Maren Morris también creyó inicialmente que la invitación era un mensaje fraudulento, aunque logró verificar su autenticidad a tiempo y finalmente asistió a la ceremonia celebrada el 3 de julio junto a destacadas figuras de la música, el cine y el deporte.