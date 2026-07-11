Thalía revela su dura lucha contra una enfermedad y el tratamiento que marcó su vida

La artista mexicana aprovechó sus redes sociales para recordar aquel proceso y reforzar el mensaje sobre la importancia de la prevención frente a una enfermedad que continúa registrando casos cada año.

Thalía volvió a poner sobre la mesa uno de los capítulos más difíciles de su historia personal al compartir una imagen que refleja la intensidad del tratamiento que enfrentó tras ser diagnosticada con la enfermedad de Lyme, un padecimiento que comprometió su sistema nervioso y transformó por completo su vida.

La fotografía publicada por la cantante muestra su rostro rodeado de decenas de medicamentos, una escena que despertó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, la propia intérprete aclaró posteriormente que no se trata de una imagen reciente, sino de un registro tomado hace 18 años, cuando atravesaba la etapa más compleja de su recuperación. Actualmente, la artista mantiene la enfermedad bajo control y utiliza ese recuerdo para generar conciencia sobre los riesgos del padecimiento.

La también actriz explicó en otra publicación que aquella imagen corresponde al periodo en el que debía seguir un tratamiento intensivo para combatir las complicaciones derivadas de la infección. En esa misma historia se identificó como Lyme Warrior, una expresión con la que busca representar la fortaleza de quienes conviven con esta enfermedad y continúan enfrentando sus consecuencias físicas y emocionales.

El diagnóstico llegó después de sufrir la picadura de una garrapata de patas negras, transmisora de la bacteria Borrelia burgdorferi, responsable de la enfermedad de Lyme. A partir de ese momento comenzaron síntomas que afectaron seriamente su calidad de vida, incluyendo fuertes dolores, dificultades para desplazarse y diversas alteraciones neurológicas que la obligaron a permanecer durante años bajo supervisión médica especializada.

Te puede interesar: Bad Bunny hace historia con el show del Super Bowl LX y alcanza récord de nominaciones en los Emmy 2026

Te puede interesar: Paris Hilton celebra el cierre del internado en el que sufrió abusos tras años de denuncias

La evolución de su estado de salud fue lenta. Desde la crisis sufrida en 2007 hasta 2019, Thalía continuó sometiéndose a tratamientos para controlar la enfermedad. Ese año informó que había conseguido llevar el padecimiento a una condición de remisión, aunque ha explicado en diferentes ocasiones que la enfermedad permanece latente y puede reactivarse si su organismo atraviesa una situación que debilite sus defensas.

La experiencia también impulsó a la cantante a promover medidas preventivas. En sus publicaciones recordó la importancia de extremar precauciones al visitar zonas boscosas o con abundante vegetación, hábitat habitual de las garrapatas transmisoras. De acuerdo con investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la enfermedad de Lyme constituye una de las infecciones transmitidas por vectores más frecuentes en Estados Unidos, país donde reside la artista, mientras que en México el número de casos ha mostrado un crecimiento constante en los últimos años.

Los especialistas explican que la garrapata actúa como vehículo de diferentes bacterias, virus y parásitos. Cuando el insecto se adhiere a la piel humana para alimentarse, puede transferir microorganismos capaces de provocar distintas enfermedades, entre ellas el Lyme, cuyo diagnóstico temprano resulta fundamental para reducir el riesgo de complicaciones.

En una conversación para el pódcast Pinky Promise, Thalía recordó el momento más crítico de aquella etapa y compartió el impacto emocional que vivió junto a su familia. La cantante expresó: “Un día miré a los ojos a mi marido y le dije: hoy es el último día que me ves”. Tras ese difícil episodio, decidió someterse a un protocolo médico estricto y experimental basado en la administración de varios antibióticos, alternativa que permitió mejorar progresivamente su condición y cambiar el rumbo de una enfermedad que llegó a poner en riesgo su vida. Hoy continúa difundiendo información para fomentar la prevención de la enfermedad de Lyme y sensibilizar sobre su impacto.