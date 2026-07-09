Paris Hilton celebra el cierre del internado en el que sufrió abusos tras años de denuncias

La empresaria, modelo y activista ha recibido la noticia como un paso decisivo dentro de una causa que ha defendido de forma constante para promover una mayor protección de los menores que permanecen en este tipo de instituciones.

La decisión de las autoridades del estado de Utah de ordenar el cierre de Provo Canyon School marca un momento de enorme relevancia para Paris Hilton, quien durante años ha denunciado públicamente los presuntos abusos y el trato recibido durante su estancia en ese internado cuando era adolescente.

El centro, ubicado en Utah, deberá cesar definitivamente sus actividades antes del próximo 6 de agosto después de que el estado revocara su licencia de funcionamiento con efecto inmediato. De acuerdo con la resolución, la institución incumplía diversos requisitos relacionados con la salud y la seguridad de los estudiantes, además de mantener un patrón continuado de infracciones a la normativa estatal, por lo que tampoco podrá admitir nuevos alumnos.

El anuncio representa uno de los principales logros de la campaña impulsada por Hilton, quien transformó su experiencia personal en una iniciativa de alcance nacional destinada a visibilizar las denuncias de supervivientes y promover reformas en la regulación de los centros residenciales para menores. Durante los últimos años, la empresaria ha comparecido ante distintas instancias públicas y ha respaldado proyectos legislativos enfocados en reforzar los mecanismos de supervisión de estas instituciones.

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Tras conocerse la resolución, la empresaria expresó la trascendencia que tiene este acontecimiento para quienes aseguran haber sufrido situaciones similares. “Durante más de 50 años, los niños denunciaron casos de abuso, negligencia y trauma. Hoy, el estado confirmó lo que los sobrevivientes siempre supieron: la escuela Provo Canyon falló a los niños a su cargo”, afirmó.

En sus declaraciones también recordó el impacto que aquellas experiencias tuvieron durante su adolescencia y el significado que adquiere la decisión adoptada por las autoridades. “Yo fui una de esas niñas. Sé lo que se siente al pedir ayuda a gritos y creer que nadie vendrá. Hoy, los niños que aún permanecen en ese centro saben que por fin alguien irá a protegerlos”, manifestó.

Hilton quiso dedicar igualmente unas palabras a todas las personas que compartieron públicamente sus testimonios durante estos años. “La niña que hay en mí, a la que dijeron que nunca le creerían, se siente hoy totalmente reivindicada. Estábamos diciendo la verdad. Siempre la hemos dicho”, aseguró al referirse al respaldo recibido por otros supervivientes y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la infancia.

Horas después del anuncio oficial, la empresaria publicó un extenso mensaje en sus redes sociales para compartir la emoción que le produjo el cierre definitivo del internado. Al comenzar su comunicado escribió: “Por fin ha llegado la noticia por la que he luchado y rezado”. Posteriormente añadió: “No hay palabras para describir lo que se siente al convertirme en la persona que mi yo más joven necesitaba tan desesperadamente. Si pudiera volver atrás y decirle a esa niña que algún día ayudaría a proteger a otros niños de pasar por lo que ella pasó, no se lo creería”.

Aunque reconoció que las consecuencias de aquellas experiencias permanecerán en su vida, también destacó el valor de esta resolución para las futuras generaciones. “Nada puede borrar el trauma”, explicó, aunque considera que la medida constituye “un paso decisivo hacia la protección de las generaciones futuras”. Finalmente, concluyó el mensaje con un reconocimiento a quienes respaldaron esta causa: “A todas las supervivientes que han compartido su historia, a todos los defensores que han estado a nuestro lado y a todos los que nos han creído: este momento nos pertenece a todos”.

Paris Hilton permaneció ingresada en Provo Canyon School entre los 16 y los 18 años. Con el paso del tiempo decidió hacer públicas las experiencias que asegura haber vivido durante ese periodo y convertirlas en el eje de su activismo. En una entrevista concedida en 2023 recordó parte de aquellos episodios al afirmar: “Me llevaban a una habitación, me metían dentro y me quitaban la ropa. Ni siquiera sé cuánto tiempo estuve allí. Había sangre en las paredes, heces, orina, solo un desagüe, sin ventanas”. Desde entonces, su trabajo ha contribuido a impulsar un debate nacional sobre la protección de menores, el funcionamiento de estos centros y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión para prevenir situaciones de abuso.