Bad Bunny hace historia con el show del Super Bowl LX y alcanza récord de nominaciones en los Emmy 2026

El espectáculo de medio tiempo protagonizado por el boricu continúa sumando reconocimientos tras convertirse en el show con mayor número de nominaciones en la historia de los Premios Primetime Emmy .

La producción musical encabezada por el artista puertorriqueño obtuvo nueve candidaturas para la edición de 2026, superando la marca que mantenía la presentación de Lady Gaga desde 2017 y consolidándose como uno de los eventos televisivos más destacados del año.

Las nominaciones fueron anunciadas el 8 de julio y sitúan al denominado “Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny” entre las producciones más importantes de la temporada. La actuación, transmitida por NBC, competirá en la categoría de Especial de variedades sobresaliente (en vivo), una distinción en la que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, figura acreditado tanto como artista principal como productor ejecutivo.

Hasta el momento, únicamente el espectáculo encabezado en 2022 por Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar y 50 Cent logró conquistar el Emmy en esa categoría. Ahora, la propuesta liderada por Bad Bunny buscará ampliar ese legado después de haber establecido un nuevo récord de nominaciones para una producción de medio tiempo del Super Bowl.

El listado de productores reconocidos por la Academia también incluye a Shawn Carter (Jay-Z), Desiree Perez, Jesse Collins, Noah Assad, Dave Meyers, Jody Kolozsvari, Jana Fleishman, Darren Pfeffer, Chelsea Gonnering y John Kilgore, quienes participaron en el desarrollo creativo y ejecutivo de un espectáculo que destacó por su ambiciosa puesta en escena.

Con esta candidatura, el show protagonizado por el cantante puertorriqueño se convierte además en el séptimo espectáculo consecutivo del Super Bowl nominado en la categoría de Especial de variedades sobresaliente (en vivo). En años anteriores recibieron ese reconocimiento las presentaciones lideradas por Jennifer Lopez y Shakira, The Weeknd, el histórico espectáculo colectivo de hip hop de 2022, Rihanna, Usher y Kendrick Lamar, consolidando la relevancia artística de este evento deportivo dentro de la televisión internacional.

Te puede interesar: Estudiante de aviación realiza aterrizaje de emergencia tras quedar sola en la cabina

Te puede interesar: 'Avatar Aang: El Último Maestro del Aire' presenta su primer tráiler y confirma cuándo llegará a Paramount+

La actuación tuvo lugar el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, durante la celebración del Super Bowl LX. Desde el inicio, el espectáculo rindió homenaje a Puerto Rico, tierra natal del artista, incorporando elementos visuales inspirados en la residencia musical que Bad Bunny realizó en la isla y recreando una escenografía con la apariencia de una tradicional vivienda puertorriqueña.

El repertorio reunió algunos de los mayores éxitos del intérprete. La actuación comenzó con "Tití Me Preguntó" y continuó con canciones como "Yo Perreo Sola", "Safaera", "Party" y "Voy a Llevarte Pa' PR", mientras la producción integraba referencias culturales y musicales representativas de Puerto Rico.

Durante el espectáculo también sonaron fragmentos de "Pa' Que Retozen", de Tego Calderón, y "Dale Don Dale", de Don Omar, como parte de un homenaje a figuras fundamentales del reguetón. En el tramo final, Bad Bunny interpretó "CAFé CON RON" y "DtMF", temas pertenecientes al álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, trabajo discográfico que este año conquistó el Grammy al Álbum del Año y el premio al Mejor Álbum de Música Urbana. Además, la canción "EoO", incluida en esa producción, obtuvo el reconocimiento a Mejor Interpretación de Música Global.

La presentación también contó con las apariciones especiales de Pedro Pascal, Cardi B, Lady Gaga y Ricky Martin, quienes participaron en distintos momentos del espectáculo. Uno de los mensajes proyectados sobre las pantallas del estadio afirmaba: “The only thing more powerful than hate is love”. Como cierre de la actuación, el cantante lanzó un balón de fútbol americano con la frase “Together, We Are America” y concluyó su participación pronunciando en español: “Mi patria, Puerto Rico, seguimos aquí”.

La ceremonia de los Premios Primetime Emmy 2026 se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde el histórico espectáculo de Bad Bunny buscará transformar su récord de nominaciones en una nueva página para la historia de la televisión y el entretenimiento musical.